▲新竹縣湖口鄉「金彩商行」最近才將店裡供奉的彌勒佛淨身一番，沒想到就有客人刮出2000萬元頭獎，讓彩券行直呼有擦有保庇。（圖／台灣彩券公司提供）

春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年有10個頭獎、1200個百萬大獎，其中首個頭獎2000萬在基隆被刮出，台灣彩券公司今（12）日再透露，第2個頭獎2000萬元也在新竹縣被刮出，而且是一對姊妹合買，姊姊因工作15年挑選了尾數15號的刮刮樂，結果一刮幸運中獎。被刮出2000萬元頭獎的是位在新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓的「金彩商行」。根據代理人李小姐轉述，中獎幸運兒是一對姊妹，當天趁中午休息時間到店裡挑選刮刮樂，由於姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，因此，合買1張尾數15號的「2000萬超級紅包」。原本刮開後，兩人以為只刮中200萬元，沒想到經代理人確認後告知，竟是中了頭獎2000萬元。幸運兒姊姊開心表示，出社會工作15年，才選了這張尾數15號的刮刮樂，竟然真的中頭獎了。代理人李小姐也表示，最近才將店裡供奉的彌勒佛淨身一番，希望保佑店裡刮出大獎，果真過幾天就有客人刮出頭獎，讓她直呼有擦有保庇。台彩今年農曆年前上市的刮刮樂共有15款， 100萬元以上獎項共有1,479個；千萬以上的獎項總共有18個，截至2月11日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬已經刮出2個、「1200萬大吉利」的頭獎1200萬已被刮出1個，另已有91個幸運民眾刮出貳獎100萬。