當前全球機器人市場正進入多元化、跨領域爆發階段，對於台灣的機器人產業而言，資策會研究分析，建議宜避免與既有大國直接競爭，應從自身產業與技術優勢出發，鎖定具有出口潛力的利基應用市場，例如製造、物流與醫療，是結合台灣傳統產業結構與未來智慧化發展潛力的三大關鍵領域，也是最具機會性的切入點。在製造領域中，台灣長期具備半導體、電子製造、精密機械等產業基礎，對品質、高精度、高可靠性的需求始終存在。隨著全球供應鏈重構、智慧製造升級需求提升，以及自動化趨勢的加速，具備AI、機械與系統整合能力的本地機器人供應鏈，能針對精密、自動化、生產效率提升的需求提出解決方案，例如聚焦高潔淨、高精度、高安全製造環境（如半導體、資料中心、生醫產線），發展「精密自動化」利基。在物流與倉儲、配送環境中，電子商務興起與供應鏈效率需求持續提升，促使AMR、自動化倉儲系統、智慧物流方案為全球熱門趨勢，物流運輸機器人更是佔所有專業用服務型機器人銷售的半數以上。台灣若能整合在地供應鏈與軟硬體整合能力，針對倉儲、自動化分揀、配送流程等需求，切入中小型高混合場域，如資料中心、機場／園區輸機、醫療物流等，提供彈性且可靠的智慧物流解決方案，有望在區域甚至全球市場中取得利基地位。至於醫療與照護領域，隨著社會人口老化、醫療需求提升，以及AI結合機器人技術逐步成熟，智慧醫療機器人與醫療自動化成為新興成長動能，也是亞洲國家期望透過政策推動發展，並鼓勵跨領域整合與技術落實的領域。台灣憑藉 ICT、醫療器材與電子零組件供應鏈基礎，有機會發展出針對醫療內視鏡機器人、醫療配送機器人、照護機器人等利基產品，供應國內市場並拓展出口。