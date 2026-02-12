我是廣告 請繼續往下閱讀

連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看13.5億元。同時，電腦型彩券春節加碼也開跑，今日起連續20天，大樂透加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎加碼至1000萬元。至於怎麼買容易中？台彩也公布歷年頭獎得主買法，其中也有人包牌中獎，並「7連碰」的比例最高。由於威力彩頭獎已連續30期摃龜，在高頭獎吸引下，台彩預估這期銷售金額可達6億元至6.5億元，頭獎累積金額預估上看 13.5億元。如1注獨得，為第5屆第3高頭獎獎金。而根據台彩統計，近12年來威力彩也僅開過16次10億元以上頭獎，其中去年只開過2次。此外，春節加碼活動也在今日正式啟動，大樂透今晚將加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，而今彩539頭獎獎金今晚也加碼至1000萬元。台彩今日也公布歷年頭獎得主買法統計資料，第4屆103年起至去年，大樂透共開出267注頭獎，平均單注中獎金額高達約1.67億元。其中有72注是在春節加碼實施期間開出，相較頭獎總開出注數，占比高達27%，這72張頭獎中獎彩券的平均單張投注金額為1146元，相較於非春節加碼期間的頭獎中獎彩券平均單張投注金額553元，高出1倍之多。至於選號方式，以電選為主，占比約72.2%，另有12.5%頭獎彩券是用包牌的方式投注，且以7連碰（一次投注7個號碼，350元）的比例最高，包牌投注的頭獎中獎人當中55.6%都是採用此種方式投注。除了利用包牌增加中獎機會外，也有15.3%的頭獎中獎人會搭配多期投注，用同樣的選號連續投注至少2期，在期數的選擇上，最受頭獎中獎人青睞的選項則為10期，佔比45.5%。