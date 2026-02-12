我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段即將引爆戰火，中華男籃預計於2月26日坐鎮新莊體育館，迎戰強敵南韓隊。然而在進入最後衝刺階段之際，中華隊陣中傳出不利消息，核心主力「黑豹」阿巴西因傷確定退出代表隊，改由禁區長人譚傑龍遞補入陣，為即將到來的台韓大戰增添變數。根據籃協最新消息指出，阿巴西於2月10日練球時不慎導致右大腿受傷，加上原有的左腳踝舊傷尚未完全康復，經醫療團隊評估後，不得已決定退出本次代表隊。總教練隨即建議並經選訓委員同意，改由具備身材優勢的譚傑龍遞補進入16人名單。儘管第一階段面對日本苦吞二連敗，但中華隊回到主場後展現出的強韌鬥志令球迷印象深刻。本階段名單亮點十足，上階段因傷缺陣的「台灣隊長」劉錚確定回歸，為球隊注入一劑定心丸。搭配CBA好手陳盈駿、林庭謙，以及目前在日本B聯盟表現亮眼的後衛游艾喆，中華隊將由旅外好手組成戰力穩定的核心團隊，誓言在主場球迷的加持下全力搶勝。本土職籃方面，桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔將攜手首度入選的隊友李家慷，以及遞補入選的譚傑龍，期盼將職籃賽場的火燙默契帶進國際賽。臺北台新戰神共有陳冠全、雷蒙恩以及首度入選的丁聖儒進入名單，共3名好手入選與領航猿一樣是本土球員入選人數最多的球隊。此外，高錦瑋、馬建豪及周桂羽等各隊核心也將持續貢獻。中華隊將於2月26日晚上19點在新莊體育館迎戰二連勝中國的南韓隊，呼籲全台球迷踴躍進場，共同守護主場勝利。