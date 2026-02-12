我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄春藝草地音樂會首個售票節目將於3/7-8（六、日）由迪士尼《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會於高美館草坡震撼登場。該場音樂會由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，現場演奏克勞斯・巴德爾與漢斯・季默為電影精心打造的經典配樂，並同步放映全版電影，這也是該電影音樂會在台灣的首演。敬邀觀眾在高市交現場演奏的樂音中揚帆，與這部橫掃全球的冒險鉅作中一起啟航。迪士尼《加勒比海盜 神鬼奇航》系列之所以成為影史最具代表性的冒險電影之一，其音樂功不可沒；其系列首部曲《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》的配樂創作，則由作曲家克勞斯・巴德爾（Klaus Badelt）與榮獲奧斯卡獎®與葛萊美獎®的作曲家漢斯・季默 (Hans Zimmer)，兩人攜手打造出影史經典且傳奇的電影配樂。其中廣為人知的主題音樂〈He’s a Pirate〉，巧妙融合電子音色與管弦編制，旋律昂揚、節奏緊湊，在層層推疊的樂音中，響起無可取代的冒險精神，造就其在電影配樂史上最具代表性與鮮明主題的經典創作之一。作曲家與電影配樂家克勞斯・巴德爾、漢斯・季默透過銅管、弦樂與電子樂融合運用，構築出磅礡立體的音域層次，使音樂在情緒鋪陳與營造戲劇氛圍上發揮關鍵作用。《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》原聲帶亦榮獲美國作曲家、作家與發行商協會（ASCAP）2004年電影電視音樂獎最賣座電影獎，並入圍世界電影原聲帶大獎年度最佳電影原聲帶，成就其在影壇與樂壇的傳奇地位。適逢電影問世23週年，《加勒比海盜：神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影音樂會首度於台灣演出。高雄市交響樂團將在星空與草地之間，透過現場交響樂的磅礡樂音，帶領觀眾登上神秘的鬼盜船，讓音樂成為風帆，再次航向那片充滿冒險與傳奇的加勒比海。