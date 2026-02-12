我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全球旅遊在後疫情時代重現繁榮，峇里島也再現旅客如織的往日景象。（圖／美聯社／達志影像）

東南亞最大經濟體印尼，今年首度被法國網站《Retraite sans Frontières》評選為全球第10大最佳退休國家，在國際退休市場嶄露頭角。與此同時，泰國（第4名）與越南（第9名）也同步上榜，讓東南亞成為榜單中的亮眼區域。報告指出，印尼之所以受到青睞，主要歸功於相對親民的生活成本與宜人的氣候條件，尤其是峇里島，更被視為退休族群的熱門首選。不過，對歐洲退休人士而言，地理距離較遠，加上整體醫療服務品質仍有提升空間，成為評比中的主要扣分項目。印尼位於赤道附近，屬於典型熱帶氣候，全年高溫潮濕。沿海地區平均氣溫約落在攝氏26至32度之間，濕度常超過75%。當地氣候受季風影響明顯，每年5月至9月為乾季，10月至隔年4月則為雨季，生活節奏與氣候變化息息相關。該排名依據12項指標進行綜合評比，其中「生活成本」占比最高，達總分的20%。此外，氣候條件、醫療品質、社會安全、交通便利性與公共服務可及性，也都是評估重點。網站創辦人保羅．德拉烏特（Paul Delahoutre）指出，退休後移居海外，日常開銷有機會比留在法國節省15%至50%，若再加上對外國退休金的稅務優惠政策，吸引力更為顯著。在整體排名方面，葡萄牙持續穩居全球第1名，其後依序為西班牙、希臘與泰國。模里西斯、摩洛哥、突尼西亞、塞內加爾與越南也名列前十，顯示歐洲與非洲、亞洲部分國家正成為退休移居的新熱點。隨著全球退休人口逐年增加，跨境退休已成趨勢。印尼此次擠進前十，不僅凸顯峇里島等地的國際魅力，也反映銀髮族對「高品質、低成本」生活的追求。未來若能強化醫療與基礎建設，印尼在全球退休版圖中的地位，恐怕只會更加穩固。