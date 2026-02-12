疾管署今（12）日公布國內首例麻疹越南境外移入個案，為北部8個月大本國籍男嬰，疾管署指出，掌握接觸者為同住家人5人、其餘接觸者395人，總計400人預計監測至2月28日
一名北部8個月大本國籍男嬰確診麻疹，因尚未達接種相關疫苗年齡，去年與家人前往越南探親，今年1月返台、2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀，2月6日因為出疹再次到醫院急診收治住院並確診麻疹。
2025累計53例麻疹個案 越南旅遊疫情疫情建議列第二級
根據疾管署統計，我國2025年共累計53例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中19例為國內感染病例，另34例為境外移入病例，感染國家為越南30例、俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。
另外，國際疫情部分，目前全球麻疹疫情嚴峻，尤以美洲地區墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中墨西哥今年1月已報告740例；歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多；亞洲如越南、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。
疾管署目前已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門及巴基斯坦等7國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；其他共計31國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。
疾管署提醒，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，而孕婦及未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前2至4週帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。
1966年(含)以後出生的成人，可能沒得過麻疹，接種疫苗產生的抗體會隨時間下降，如近期計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。
疾管署呼籲，春節連假將至，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時戴口罩。
返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，疾管署表示，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。
醫師如發現疑似個案，應落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
