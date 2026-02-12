我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園中壢暗夜驚傳火警！文發路上一處樣品屋昨（11）日晚間突然竄出猛烈火舌，烈焰直衝天際、濃煙瀰漫半空，嚇壞周邊住戶。適逢年關將近，不少民眾在社群平台直呼「希望一切平安」、「怎麼又是快過年發生火災」，一度引發恐慌。桃園市消防局表示，昨晚7時06分接獲報案，指中壢區文發路一處工地樣品屋發生火警，立即派遣第二大隊青埔分隊等單位前往救援。由於現場堆放大量裝潢材料與施工工具等易燃物品，火勢迅速延燒，現場濃煙不斷竄升。警消共出動消防人員38名、消防車14輛及救護車2輛投入灌救。經全力搶救，火勢於晚間7時24分控制，7時40分撲滅，殘火則於8時47分完全處理完畢。所幸清理火場過程中，未發現有人員受困或受傷，未釀成人命傷亡。據了解，起火建物為建案展示用途的樣品屋，內部尚未正式對外開放。因裝潢材料多為木作板材、塑料及油漆等物品，燃燒時火勢猛烈、黑煙明顯，遠處即可看見火光。附近居民聽聞爆裂聲響後紛紛外出查看，場面一度緊張。至於詳細起火原因及實際財物損失情形，消防局火調科已介入調查，將進一步釐清是否涉及電線走火、施工不慎或其他因素。警方也提醒，工地現場應妥善堆放易燃物品並加強巡查，避免類似情形再度發生。