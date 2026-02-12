我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭恩宇身高有186cm，但在當時的籃球校隊裡，卻是偏矮的隊員；後來憑藉表演欲望跟帥氣顏值，成功出道當演員。（圖／變身小姐미스체인지劇照）

鄭恩宇原本是籃球校隊 因傷轉換跑道

《玉琳的成長日記3》出道 跟朴寒星爆戀情

鄭恩宇愛下廚、寫詩 40歲離世外界錯愕

韓國演員鄭恩宇（本名鄭東鎮）昨（11）日離世，享年40歲，他曾是鏡頭前總帶著微笑、私下愛下廚、會為朋友親手做生魚片和辣魚湯的人，卻在過世前一天於IG上傳張國榮、艾美懷絲的照片，寫下「想念的、羨慕的、遺憾的，PIR. BG」，其中「PIR. BG」被解讀為「Good Bye. Rest In Peace（RIP）」的倒寫，這段文字被外界反覆解讀為自殺，讓他的離去更顯沉重。他是在2006年透過KBS2《玉琳的成長日記3》出道，2011年以SBS《太陽的新娘》擔任主演打開知名度，之後憑《好好養大的女兒荷娜》累積代表作，還因此與同劇演員朴寒星發展戀情，15年的演藝生涯從配角到主演，一步步留下屬於自己的足跡。畢業於東國大學戲劇電影系的鄭恩宇，其實不是一路直線走進演藝圈，他學生時期就讀仁川松島國中、松島高中，更是籃球校隊成員，原本以籃球選手為目標發展，但因受傷，加上186公分在籃球場上並不算突出，最終選擇轉換方向。他曾提到自己對導演、編劇也有興趣，只是長期待在運動部，學科成績相對吃虧，為了彌補弱項，才選擇有術科加分的表演科系，第一次隨時招生就考進東國大學戲劇電影系；至於比同齡人晚一年入學，他也解釋並非重考，而是為了打籃球，中學才多讀一年。2006年出道時因外型成熟，鄭恩宇在《玉琳的成長日記3》中飾演20歲復學生，接著在《H.I.T》挑戰20代後半角色，雖然憑金日柱的角色受到關注，但後來因經紀公司問題出現空白期。2013年他在《好好養大的女兒荷娜》中一人詮釋三段性格轉折的角色，表現自然流暢，逐漸累積好評，還和同劇合作的朴寒星於2014年平安夜爆出戀情，兩人承認交往，不過約7個月後宣布分手。戲外的鄭恩宇喜歡做菜，拿手菜包括生魚片、辣魚湯、沙拉與各式肉類料理，也喜歡寫詩、騎重機旅行，甚至曾親自參與皮鞋設計，因為當時拍攝《太陽的新娘》期間因贊助不順，他就和認識的設計師一起動手做鞋，把熱情延伸到戲外。鄭恩宇11日過世，他在過世前一天於IG上傳張國榮、艾美懷絲以及自己的照片，寫下「想念的、羨慕的、遺憾的 PIR. BG」，其中PIR、BG被外界解讀為Good Bye、Rest In Peace的倒寫，相關內容引發討論，不少人猜測自殺的可能性最高，至於確切死因，尚未有進一步對外說明。