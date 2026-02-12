位於波羅的海的國家立陶宛，有歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，2021年成立時引發中國強烈不滿及外交風波，該國新政府去年9月上任後，兩岸政策也迎來轉變，繼日前說出允許台灣代表處在維爾紐斯以台灣名義開設是一個戰略錯誤、認為立陶宛是「跳到火車前面」後，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日受訪時又提到，考慮將「台灣代表處」改為「台北代表處」。
根據《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，北京一直視台灣為其領土一部分，誓言要實現統一，必要時不排除動用武力，並要求其他國家在與台灣發展關係時，必須遵守一中原則，魯吉尼涅當地時間週三表示，沒有理由不將台灣駐維爾紐斯代表處更名為台北，認為這麼做與立陶宛對民主進程的支持並不衝突：「我們支持白俄羅斯、烏克蘭和其他國家，也同樣支持台灣的民主和自由。」
魯吉尼涅指出，開設辦公室本身並不是一個錯誤，重新命名該辦公室也不會是快速的決定，而是需要與戰略合作夥伴協調並進行更廣泛討論的，但明知這個稱呼會帶來後果，卻仍脫離脈絡，是一個倉促的舉動，可以予以改正。
魯吉尼涅還強調，立陶宛的外交政策應該以國家利益為中心，而不是價值觀的虛構與空談，當權者必須回歸本源，所做的決定必須完全以這個國家和生活在這裡的人民利益為導向。
原文連結：Lithuanian prime minister says Taiwan office in Vilnius could be renamed ‘Taipei’
我是廣告 請繼續往下閱讀
魯吉尼涅指出，開設辦公室本身並不是一個錯誤，重新命名該辦公室也不會是快速的決定，而是需要與戰略合作夥伴協調並進行更廣泛討論的，但明知這個稱呼會帶來後果，卻仍脫離脈絡，是一個倉促的舉動，可以予以改正。
魯吉尼涅還強調，立陶宛的外交政策應該以國家利益為中心，而不是價值觀的虛構與空談，當權者必須回歸本源，所做的決定必須完全以這個國家和生活在這裡的人民利益為導向。