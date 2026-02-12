我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名張姓男子，因長期對同棟鄰居、從事資源回收的老夫妻不滿，竟於前年（2024年）6月趁隙潛入對方住處點火，差點害83歲的老翁葬身火海。桃園地院近日審結，考量張男案發時深受精神障礙影響，導致辨識能力顯著降低，最終依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，並要求刑後須入相當處所監護4年。判決指出，桃園一名張姓男子，住在龜山區一處社區，因不滿同棟5樓回收資源物品的段翁夫妻倆，竟在2024年6月24日晚間趁著對方大門未鎖之際，私自闖入並持打火機引燃屋內的資收物，導致火勢在堆滿雜物的空間內迅速蔓延，張男隨即趁亂逃離現場。所幸當時鄰居察覺異味警覺報案，消防人員火速趕抵現場，及時將當時獨自在家休息的段姓老翁救出，才未釀成出人命傷亡。張男事後被警方循線逮捕，檢方最終依殺人未遂及縱火等罪嫌將張男起訴。桃園地方法院審理時，考量張男已坦承犯行，且經鑑定確認其受精神障礙影響，導致辨識違法與行為控制的能力顯著降低。法官衡量其犯後態度尚可，並綜合評估犯罪造成的危害程度與過去的前科紀錄後，最終依殺人未遂罪判處張男有期徒刑2年。為了預防再犯並兼顧社會安全，判決同時要求張男在刑期執行完畢或赦免後，必須進入相當處所施以監護4年。