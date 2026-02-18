巷仔內／台中藍營姐弟之爭沒那麼簡單？盧秀燕不能再當不沾鍋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨六都市長人選僅剩台中未底定，藍營內部出現盧秀燕應效法侯友宜介入協調的聲音。（圖／台中市政府提供，2026.02.19）

下屆六都市長選舉，藍營只剩台中未底定，立委楊瓊瓔與江啟臣的姐弟之爭，市長盧秀燕4度喊話無效、黨中央定調3月底初選民調，江啟臣「放棄抵抗」，和楊瓊瓔各自努力，藍營基層卻更躁動了！包括趙少康等多位大老，喊話「台中該參考新北作法」卻無濟於事。一名幕僚透露，白營在地方積極搶地盤、盧秀燕繼續當不沾鍋、江啟臣身分不明，藍營沒有母雞，導致老將備受威脅、新人難以出頭，群龍無首才是焦慮的源頭。民進黨早在去年10月15日拍板，下屆台中市長選舉徵召立委何欣純，當時外界認定立法院副院長江啟臣是唯一對手，豈料去年11月28日，立委楊瓊瓔突然在網路社群宣布「報告市民！我準備好了」，自此話題焦點從藍綠對決演變成藍營宅鬥。「姐弟之爭」大戲至今上演近兩個月，楊瓊瓔天天遭無情網暴、江啟臣被批評缺乏決斷力，觀眾看得很膩。盧秀燕則是4度喊話，從希望12月底前、1月底前，農曆年前到喊出「3月底太晚了」，其中一次還是與鄭麗文同框出席宗教活動時，黨中央仍不為所動。明明楊瓊瓔當過她的第一任副市長，卻沒見她像新北市長侯友宜般，主動介入協調；何欣純樂得走自己的路，民調雖未大幅超前，但好歹穩健提升，還能冷冷看著國民黨後院失火，偶爾背刺一下江啟臣，問問他什麼時候要辭副院長。雖然盧秀燕慣常當不沾鍋，需要她表態時往往誰都不得罪，但外界從她頻頻出招，已清楚屬意的接班人是誰。日前江啟臣上午將盧秀燕一直想打好關係的AIT處長谷立言請到台中，下午國民黨副主席蕭旭岑就說「谷立言是科長等級小官」，敏感的地方政壇發現，一個是去年國民黨主席呼聲最高的政治明星、一個是曾被視為改革派的前黨主席，相較以往的朱立倫頂多冷處理，黨中央一點面子都不給，已到極難想像的地步。台中市長初選的不正常劇情發展，似乎升級到鄭麗文「親中派」與盧秀燕、江啟臣「親美派」內鬥。百里侯寶座距離宮鬥太遙遠太難懂，谷立言事件後，台中姐弟之爭回到最初的兄弟登山狀態，楊瓊瓔繼續搶攻最庶民的菜市場、人潮聚集處，江啟臣回歸本心把初選擺一邊，將拜訪行程當大選來跑；愛看熱鬧的藍白網友、名嘴一邊對江啟臣呼呼、一邊霸凌楊瓊瓔，到臉書洗版罵她老妖婆、笑她靠玉皇大帝降旨是自不量力。如果楊瓊瓔與江啟臣的支持度真的差很大，藍營到底焦慮什麼？一名幕僚分析，藍綠檯面上3人都來自舊縣區，但縣市合併後，市長選舉一向是得舊台中市者得天下，楊瓊瓔雖接地氣，但江啟臣在舊市區一直有壓倒性優勢，即使民調拖到3月底，若不技術性犯規，翻盤可能性極低，至於何欣純，他保守地說「先跑的不一定就會先贏」。被初選拖磨的這些時日，白營在部分選區打著「藍白要繼續合」的大旗，嚴重威脅國民黨新人和老將的空間。和2024立委選舉時盧秀燕攜手柯文哲、全盤主導大局相比，這次盧秀燕沒插手、江啟臣身分未明，新任黨部主委蘇柏興拚市議員連任自顧不暇，「民眾黨走自己的路，根本沒和國民黨在協調的啊」！藍白檯面下之爭缺乏夠份量的母雞調和鼎鼐，票源慘遭白綠分食，才是小雞們焦慮所在。