台北101董事長賈永婕連日來發文談論林宅血案，不僅呼籲當權者讓全台民眾離真相越來越近，還親自走訪命案發生地義光教會，感嘆自己一直活在另一個平行時空，不過暢所欲言似乎讓家人為她擔憂，賈永婕透露遭老公王兆杰罵「妳的粉絲頁不是妳的日記」，對此，她反擊：「就是我的日記！」
一早被老公罵粉絲頁不是日記 賈永婕真性情反擊
賈永婕從7日開始，前後共發了5篇文談論林宅血案，今（12）日上午近10點，她發文透露，剛才被老公王兆杰罵「妳的粉絲頁不是妳的日記」，她對此回應：「就是我的日記！就是我的日記！就是我的日記！來咬我啊！」相當真性情。
親訪林宅血案事發地 賈永婕感嘆活在平行時空
昨日，賈永婕獨自來到林宅血案的舊址義光教會，事後發文表示事發地1樓和地下室很平靜，難以想像曾經發生如此殘酷、無情的事件，「老實說，其實有好幾次我都聽聞過林宅血案，但我總是刻意讓這件事情從眼前飄過，也許在潛意識裡，我不想去面對自己從小到大根深蒂固的認知，不想認知崩壞。」
賈永婕表示自己很慚愧，因為不只不清楚林宅血案發生的年代、細節，連發生地都以為在很偏遠的地方，「沒想到，原來近在咫尺」，透露離小時候住的民生社區僅3公里，結婚後離住的大安區更近，「20多年，一天到晚來來回回在大安森林公園跑步，卻完全不知道，原來我一直活在另一個平行時空。」
「現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修」，賈永婕文末寫道：「站在這裡，看著十字架，我突然明白，愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」
家人恐嚇不要再發文 賈永婕不在乎可能被討厭
日前，美國攀岩之神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手登頂台北101的創舉，賈永婕分享，自己接任101董事長一職時，不僅外界不看好她，就連老公、兒子和兩個女兒都把家庭群組的名稱改為「賈董不懂」，常常成員都會輪流來恐嚇她「不要再發文了啦」，很擔心賈永婕現在人氣正旺，一不小心就會被大家討厭。
對於家人的憂慮，賈永婕說：「我要說一句很實在的話，討厭我的人，不會因為我不發文就突然喜歡我，我一直發文，他們一定會更討厭我，但也真的，拿、我、沒、辦、法！」
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
