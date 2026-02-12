我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選餘波未平，春武里府爆發選後爭議。數百名憤怒的泰國選民於2月9日聚集在春武里市立體育館外，徹夜守候要求重新計票，質疑投票過程出現異常，擔心選舉結果遭到操弄。抗議群眾指出，多個投票站的計票過程疑似出現不規則情況，因此自發前往存放票箱的體育館外「守票」，避免證物遭到移動或處理。此次大選由保守派的泰自豪黨爆冷擊敗獲年輕族群支持的人民黨，引發部分支持者強烈質疑。政治分析認為，泰自豪黨勝出與近期泰國與柬埔寨的邊界爭議升溫有關，民族情緒高漲，加上黨魁、現任總理阿努廷在領土問題上展現強硬立場，成功鞏固部分選民支持。不過，反對者則認為，選舉過程仍須釐清疑點。有居民聲稱，在抗議現場附近發現未綁封條的票箱、計票表格，以及載有選民個資的名冊被棄置於垃圾桶。另有民眾指稱，某投票所在計票途中曾停電約40分鐘，恢復供電後票數出現明顯增加，引發更多揣測。參與抗議的民眾彭素妲表示，自己雖然露宿現場難以入眠，但仍希望選舉委員會（EC）基於透明原則進行重新計票。「即使重新計票後人民黨依然落敗，至少能讓大家心服口服，接受結果。」她說。對此，選委會副秘書長查寧回應，是否重新計票須由中央辦公室決定，不能立即下令，但已派員前往春武里第一選區展開調查，並將在2月10日會議後依法律規定評估是否啟動重計程序。人民黨與其他在野候選人也到場監票。這場「守票之夜」不僅是對結果的質疑，更折射出泰國社會對選舉公信力的高度敏感與期待。