無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院11日傍晚召開羈押庭後，裁准羈押禁見。對此，律師黃帝穎看完羈押理由，直呼，「高金素梅慘了！」。律師黃帝穎今（12）日在臉書指出，高金素梅「情勢慘了」，張姓助理遭裁定羈押禁見的理由，「直殺」立委貪污罪嫌重大。黃帝穎指出，張俊傑遭法院認定涉嫌違反《貪污治罪條例》公務員詐取財物罪，以及刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書、加重詐欺罪，另涉《商業會計法》填製不實會計憑證與《洗錢防制法》洗錢等罪，且犯罪嫌疑重大。黃帝穎續指，本案具體犯罪情節嚴重，對社會治安危害甚鉅，犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡與行為分擔仍有未明之處，仍有勾串、滅證之虞。黃帝穎說明，立委的助理本身不具公職人員身分，刑法上助理要犯貪污罪必須與立委共犯才會成立，但主嫌是立委在立院會期中有法律保護傘，因此檢方聲押助理共犯應是退而求其次的避免勾串方法，而法院開羈押庭審理卷證後，裁定羈押禁見張姓助理的理由，證實立委與助理共犯「貪污治罪條例詐取財物罪」罪嫌重大。黃帝穎強調，法院裁定理由列明貪污等重罪，法律上，助理勢必涉及與高金素梅間的共犯關係；法院開庭審理卷證後，裁定收押張姓助理的法律理由，「直殺」高金素梅貪污罪嫌重大。