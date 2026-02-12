我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年1月1日，新的一年開始，坐落於新北市八里區、背倚蒼翠龜馬靈山、面臨壯闊淡水河口的「紫皇天乙真慶宮」，在莊嚴肅穆並具溫暖的氛圍中，盛大舉辦了「孝心啟慧、文昌同行」元旦特別活動。此次活動乃是「秋祭消災集福文昌啟慧三日法會」的核心亮點，真慶宮透過精心設計的四大單元，將傳統儀式轉化為具有現代教育意義的社會學習課程，讓每一位參與的學子與信眾，在動靜之間體悟大道的真諦。清晨的龜馬山，雲氣氤氳，活動序幕在震攝人心的鼓聲中展開。「擊鼓敬天、武藝祝禱」的文武合一展演，由佛光大學吳素真教授與元門太極學苑官貴中總教練領軍，帶領團員們以「擊鼓」振奮天地陽氣，以「太極武藝」展現人體與宇宙的協調，展演一種源自武當山道教「以武入道」的整體實踐。學員們身形中正安舒，動靜開合之間，彷彿將天地的能量引導至真慶宮的丹墀之上，向玄天上帝與十方神聖致上最崇高的敬意。以身體律動為供養的形式，打破了傳統靜態膜拜的框架，展現了道教「性命雙修」的精隨。隨著鼓聲漸歇，場域氛圍轉為內斂與溫馨，活動進入「孝心啟慧、文昌同行」的共同讀誦環節。在建宮福田會林宇岳執行長與佛光大學周鴻騰副教授的帶領下，全體學子與信眾齊聲讀誦白話版《玄帝報恩祈願文》。深刻體現了「百善孝為先」的文昌精神與玄帝信仰核心。透過朗朗讀誦聲，將「孝親尊師」的種子植入年輕學子的心中。現場發送的祈願文與抄經本，正面印有文昌精神與祈願文，背面則特別設計為硬筆書法抄經區，引導學生回家抄經並回宮迴向，巧妙地將宗教場所的儀式感延伸至家庭場域，重建了現代社會逐漸淡薄的家庭倫理連結。真慶宮深知宗教教育必須落實於社會關懷，因此在頒發獎學金環節，特別針對八里區當地的國中小學，獎勵品學兼優、孝順父母且尊師重道的學子。期許受獎學生未來能成為社會的中流砥柱，這正是玄天上帝「濟世度人」精神的現代詮釋。緊接著壓軸的「文昌啟慧儀式」，則展現了道教傳統科儀的神聖性。高功法師為學生進行「點玄靈開竅門」儀式，並贈送加持福袋。在香煙繚繞中，法師的朱筆輕點眉心，象徵著開啟智慧之門，祈願學子在學業這條修行的道路上，能得神力加持，心神安定並能自立、利他、利自然。針對此次活動的深層意義，紫皇天乙真慶宮曾福灶主委在會中強調，真慶宮長期以來一直是地方的宗教信仰中心，更是推動社會教育與優良風氣的推手。他指出，獲得獎學金的同學應感念文昌帝君的護佑及社會資源的挹注，在學業進步之餘，更要培養良好的品格與感恩的心。期望這些優秀的孩子未來學成後，能回饋家鄉、回饋社會，成為八里甚至社會各界的棟樑之材。紫皇天乙真慶宮建宮福田會林宇岳執行長進一步闡述了儀式核心與教育意義，他希望能透過文昌帝君的加持，幫助學生在面對考試與課業壓力時，能保持內心安定、靈感泉湧。透過神聖的儀式，讓年輕一代有機會接觸傳統廟宇文化，讓信仰不再只是長輩的專利，而是能指引學生方向的力量，並指引領取獎學金的學生時常抱持感恩的心，形成良善的循環。此次盛會更匯聚了國內外學者的深度觀察與讚賞。國際知名道教學者、德國紐倫堡弗里德里希亞歷山大大學(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, FAU)道教客座教授 Dr. Fabrizio Pregadio 親臨現場，他表示在八里的真慶宮度過了難以忘懷的一天，這座宏偉的宮觀之美令他心生敬畏。他十分欣賞關於玄天上帝以及真慶宮歷史淵源的講解，獲益良多，並對宮中負責事務人士的熱情與親切留下了深刻印象。他在主殿平台遠眺淡水壯麗景色時，深感真慶宮持續傳承並弘揚道教傳統，對臺灣而言具有極其重要的意義。(“I spent an unforgattable day at the 真慶宮 in Bali. I was filled with awe by the beauty its magnitude of this temple. I enjoyed listening to the explanations about 玄天上帝 and the origins of the temple. It was a pleasure to meet the persons in charge of the temple and I was impressed by their warmth and kindness. When I took a short break from the official program, I enjoyed a spectacular view of Tamsui from the temple main platform. I think it is very important that the 真慶宮 continues to keep alive the tradition of Taoism in Taiwan.”)政治大學宗教研究所謝世維教授則以極具詩意的筆觸描繪了當天的「行拳供養」。他寫道，2026年元旦之晨，歲序方新，海風自淡水河口緩緩吹來，在這樣一個清明時刻，元門太極學苑展開了一場靜默而莊嚴的行拳供養。他認為這不是表演，而是一種以身為壇、以氣為香的供養之道。拳架鋪展間，能量場悄然運化，靈性中樞泥丸宮重新甦醒。他深刻指出，此時天地的陰與陽化為兩道螺旋在身體內外交感流轉，身體成為承載天地之氣的器皿。這場行拳供養是向玄天上帝的稟告，不求奇蹟，只在行拳中調和自身，將人與天地再次縫合，讓生命在靜定中走向靈性更高、更自由的層次。身為道家學者的真理大學宗教文化與資訊管理學系蕭進銘教授，則分享了他的緣分與感動。他除了被精緻宏偉的宮觀建築與莊嚴氛圍所感動外，更對宮內執事人員對於主神玄天上帝的虔信、對其精神事跡的熟稔與內化表現，以及積極推廣弘揚的熱情印象深刻。他相信在如是強大精神信力的推動下，未來的真慶宮無論是在玄帝信仰還是道教整體方面，都能作出重要的貢獻。元門太極學苑吳素真、官貴中兩位老師分享了內在的修持體驗。他們認為每一條道路都象徵著生命的旅程，而行拳敬獻正是一條能夠轉化為宗教祝禱的道路，每一招一勢都是一次走向心中神聖的「朝聖」。他們感恩能於元旦在真慶宮巍峨大殿前，藉由太極武藝敬獻諸聖先賢，在龜馬山神聖的場域中一呼一吸、一鬆一淨，感受到天地慈愛的氣息。他們更提到與十方信眾共同恭誦《玄天上帝報恩寶誥》等經文時，恭敬為父母回向報恩，心領共修能量的宏大，感受到每位參與者靈性維度的提升，對他們而言一一都是恩典。綜觀此次「孝心啟慧、文昌同行」活動，紫皇天乙真慶宮讓我們看到了傳統宮廟透過創新的宗教教育結合社會學習模式，將「武當的身體修煉」、「文昌的倫理教化」與「玄帝的慈悲濟世」融合在一起。在2026年的起點，將孝心與智慧的薪火，隨著淡水河的波光，傳遞到更遠的地方。本次活動特別感謝醒吾科技大學朱宥任老師及其攝影團隊的全力支持，為這場融合宗教、武學與教育的盛會留下珍貴紀錄。