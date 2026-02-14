我是廣告 請繼續往下閱讀

為了因應中國對台威脅，總統賴清德於去年11月宣布，預計在2026至2033年間，投入共1.25兆的國防特別預算，建構包括「台灣之盾」的先進防衛作戰體系。不過，該國防特別預算條例在立法院卻遭到在野陣營聯手十度封殺，至今尚未付委審查，即便賴總統發聲呼籲立院不應阻擋，學者許毓仁示警「恐導致川普取消軍購」，甚至連美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也喊話：「自由不是免費的」，軍購條例在農曆春節前仍卡關。對此，前AIT處長司徒文（William Stanton）於11日接受《NOWnews 今日新聞》專訪時指出，台灣現在處境艱難，基本上沒有別的選擇，如果可以的話，軍購應執行；在野兩黨要阻攔，那是他們要承擔的問題和錯誤。面對1.25兆軍購議題，司徒文表示，他的任內也處理過軍購，當時的國民黨遇到大小議題的態度都比現今來得「正面、積極（positive）」，且「溫和、節制（moderate）」，為了追求兩岸關係的和平和穩定，願意坐下來談，但現今國民黨的態度顯得親中反美，讓他不禁要想：「他們可以從中國那裡得到什麼？親中的目的只是追求和平嗎？還是其中有別的利益（profit）存在？」司徒文會這麼問不是沒有原因。日前，才剛訪中回國的國民黨副主席蕭旭岑因谷立言表態支持軍購案，公開痛批對方的「層級只比科長大一點」，引發爭議。同黨內的立法院副院長江啟臣則不惜公開槓上黨中央指出，照美國軍方排行，谷立言的層級差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。司徒文在專訪中特別提到蕭旭岑的這番發言，他強調，這已經不只是台灣內政問題，而是台灣動態牽涉到美國利益，除了在地緣戰略上關心台灣，也關心雙方在政治、價值上的諸多利益，是民主國家的支持者、朋友。過去國民黨解決問題的方式傾向於「必須想辦法做出某些讓步」，但現在卻喊要「停止賣武器給台灣」，難道是因為習近平說不行嗎？司徒文認爲，針對軍購案，台灣要不要買？無論哪種選擇都會被罵，若在野黨持續阻攔，那會是他們自己要承擔的問題與錯誤。「台灣現在的處境艱難，基本上沒有別的選擇，對美國來說，台灣至少要展現有保衛自己的能力。」