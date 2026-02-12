我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍高層近期頻傳被整肅，外界關切是否影響台灣安全。對此，總統賴清德接受《法新社》（AFP）專訪時表示，中國目前在職只有兩位上將，的確不尋常，而中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。賴清德日前接受《法新社》（AFP）專訪，內容於今日刊出。談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，他說，中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有兩位，情況的確不尋常。賴清德指出，中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。他說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。賴清德指出，中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。針對2027年中國是否具備攻台能力、是否感到擔憂？賴清德說，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。賴清德強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。媒體詢問，台灣及貿易議題是否會成為川習會的議程及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼；另外，從委內瑞拉情勢，是否擔心美國轉移注意力，例如關切格陵蘭或者是西半球的相關局勢？賴清德回應，台灣不可能是任何一個國家的籌碼，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。他說，台灣樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。賴清德認為，川普正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普是要謀求印太的和平穩定，這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。「美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務！」賴清德提到，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家，台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務，是國際社會正面的力量。他說，台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色，這也是為何G7領袖高峰會議近年來不斷地強調臺海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。