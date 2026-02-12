桃園人共同童年回憶、經營長達70年的「埔心牧場」驚傳將暫時劃下句點。埔心牧場公告宣布，過年後2月23日正式休園進行重整，民眾傻眼是要轉型成三立影城嗎？原因曝光。官方表示，春節門票優惠150元，想和萌萌村草泥馬、水豚道別快朝聖，還能免費玩龍馬HAPPY氣墊樂園。
震撼彈！埔心牧場宣布2／23休園重整 70年歷史成絕響？
埔心牧場官方證實，為了提供更完善的服務，將在2026年2月23日（一）起進行全面閉園整修。這意味著今年的農曆春節連假，將是大家最後一次朝聖重溫牧場回憶的機會。許多家長聽聞消息後紛紛表示，要把握最後假期帶孩子去「見最後一面」。
「埔心牧場營運異動通知」全文如下：
埔心牧場，七十年來陪伴你我，一代又一代的成長，無數家庭在牧場留下笑聲、回憶，以及最純真的時光。為了提供更完善的服務，我們將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別。春節期間，埔心牧場依然歡迎您闔家蒞臨，把握機會一起共度美好的時刻。
暫別，心中難免不捨，卻也相信，此刻的轉折，將會帶來下次更美好的重逢。謝謝您，曾經來過。也歡迎您再次蒞臨，相遇在這片單純而美好的牧場。
網友神預言成真？「三立影城」轉型計畫曝光
埔心牧場休園消息一出，網路上有不少網友好奇原因，還開玩笑表示：「休園重整是要準備轉型成三立影城？」、「動物都要變成臨演了嗎？」。
事實上，這並非單純的玩笑話。早在2018年，三立集團便已購入埔心牧場，並規劃將其轉型為「三立影視基地」。桃園市政府也曾於2022年提及相關轉型計畫。因此，不少人認為這次的休園重整，極可能就是為了落實這項長遠的影城開發案。
許多網友也擔憂地問：「那些動物們呢？這段期間誰顧？」、「轉型後動物還在嗎？」、「賽金豬以後還看得到嗎？」、「小時候的回憶……拜託要再回來」，充滿不捨之情。
埔心牧場過年後休園！春節門票「150元」優惠快朝聖
休園前，埔心牧場推出2026春節限定優惠方案：
◾️11:00前入園：150元／人。
◾️11:00-15:00入園：200元／人。
2月17日（二）至2月22日（日）09:30-16:00，五棵杉草原可免費體驗龍馬HAPPY氣墊樂園。想和萌萌村草泥馬、水豚道別的朋友，快把握時間朝聖。
資料來源：埔心牧場、桃園市政府
