這就是明星與粉絲之間的羈絆嗎？日本知名賽車女郎高橋七瀨，日前發現一位每次各式活動都會到場的死忠粉絲突然缺席，心裡感覺有異，與其他死忠粉絲討論後越想越擔心，一群人於是自主展開尋人活動，最後更一路追查到警局準備報案失蹤，結果結局神展開，原來該位死忠粉絲因為醉酒鬧事，正在警局內遭到拘留，見到偶像為了自己找到警局來，不禁感動淚崩。
根據日媒《文春オンライン》報導，高橋七瀨接受採訪說出這段故事時，以「有一天，御宅族消失了」作為開場白。高橋七瀨說自己身邊有一群「七人眾」死忠粉絲，無論發生什麽事都會全力趕來參加她的活動或拍攝會，所以高橋七瀨與「七人眾」經常一起聚會，彼此感情相當要好。
高橋七瀨表示有一天，「七人眾」中一位50多歲的A先生，本來講好要以粉絲代表的身分一起參與廣播節目的錄製，結果到了當天A先生卻沒有出現，放了鴿子，而且打電話或是傳Line都聯繫不上。
高橋七瀨強調，A先生完全不是那種不聯絡就失約的人，回想起前一天晚上她才與A先生在一場酒吧活動中見面，當時A先生喝到吐，於是高橋七瀨不禁在意起來，「會不會爛醉後在哪裡出事了？」
高橋七瀨說知道A先生有心臟方面的病史，越想越擔心，於是把「七人眾」其他六人全叫出來集合，一群人展開尋人活動。大家先分享各自知道的A先生資訊，有人知道A先生的電子信箱，有人知道A先生開的車，有人知道A先生常在哪個車站出沒，最終大家推敲出A先生住在神奈川的某個市。
一群人於是用Google街景在該市搜尋，結果真的在街景照片中看到A先生的車，最終一步一步查出A先生的住址。
高橋七瀨和「七人眾」其他六人立即趕去A先生的家，並聯繫上A先生的房東，說由於一直找不到A先生，希望房東幫忙開門確認狀況。為了說服房東，一群人拿出各自的身分證以及與A先生的合照，努力向房東說明高橋七瀨和「七人眾」之間的關係。
最終房東答應開門，高橋七瀨說A先生的住處簡直像是「垃圾屋」、「一開門各種東西嘩啦啦掉出來」，大家進去找了一圈沒看到人，但是浴室的門打不開，且換氣扇一直在轉，大家突然有種不祥的預感。高橋七瀨回憶自己當時也慌了，幸好把門撬開後，裡面還是沒人。高橋七瀨說「鬆了口氣，至少不是在房間裡孤獨死」。
但是問題又回到原點，A先生到底去哪了呢？高橋七瀨和「七人眾」其他六人跑遍周圍醫院詢問，都沒有A先生的消息，一行人於是決定到警局報案。
警察先跟高橋七瀨等人解釋，只有家屬或近親能夠報案失蹤尋人，但高橋七瀨和「七人眾」其他六人拼命解釋「知道A先生失蹤的只有我們啊」、「他的性命可能有危險！說不定在哪裡孤獨死！難道你們要見死不救嗎？」糾纏到最後警察突然說「稍等一下」，然後就起身離開。
高橋七瀨當時心想「說服成功了啊」，結果沒想到，警察從警局深處帶出的人竟然就是A先生。高橋七瀨說她與「七人眾」其他六人大喊「找到了」，一群人喜極而泣。原來，A先生在酒吧活動當晚喝醉回家路上，與另一個醉漢發生衝突，當街打了起來，因此被警察帶回警局拘留。
高橋七瀨表示，A先生因為剛從活動現場離開，身上還穿著「印著我大頭照的T恤」，A先生就穿著那件衣服與人打架，被帶回警局拍攝口卡照時也穿著那件推活T恤。高橋七瀨透露，見到高橋七瀨找來警局，A先生感動地說，「不覺得有其他女生會為我做到這個地步。都50多歲了，竟然有人這麽真心替我擔心」，A先生表示，「只能一生繼續支持下去了」。
高橋七瀨透露故事還有後續，之後在活動現場再次看到A先生時，她在台上唱歌表演、唱到「無論你在哪里，我都會找到你」這句歌詞時，特別指向A先生，讓A先生當場淚崩泣不成聲，當天又買了100張拍立得，雖然A先生剛向醉漢付了和解金而手頭拮据。
《文春オンライン》記者感嘆，為什麼能為粉絲做到這種地步呢？高橋七瀨表示，自己很喜歡跟粉絲直接見面聊天，雖然也知道跟粉絲太親近可能會衍生出一些問題，但高橋七瀨說自己「比較遲鈍」，所以不覺得處理這種關係會很麻煩，「我想用我自己的方式去與粉絲建立屬於我們的關係」。
