2026年備受關注的韓劇《21世紀大君夫人》還沒正式開播就先放話題，劇組今（12）日釋出一組被形容為「王室狗仔照」的劇照，IU與邊佑錫在戲中飾演的成熙珠、李安大君並肩下車、親密挽手的畫面曝光後立刻掀起討論，氛圍就像真的被偷拍到一對王室準夫妻的私下日常。從財閥庶女愛上王室次子的身分設定，到2人宣布結婚震動全國的劇情，這組夫妻感滿滿的照片被網友說不像劇照，反而更像真實流出的現場畫面，讓人秒出戲。
《21世紀大君夫人》狗仔劇照曝光 IU邊佑錫眼神太曖昧
《21世紀大君夫人》中，成熙珠（IU 飾）外貌亮眼、腦袋清楚，經營能力強勢到能獨當一面，卻因庶出（婢女所生的子女）與平民身分，很多時候明明有實力卻被身分限制卡住；李安大君（邊佑錫 飾）天生自帶領袖氣場，在年幼國王之下實際掌握王室運作，但身為次子不能太張揚，只能收著鋒芒生活。兩個各自站在高位卻都被身分框住的人，最終決定契約結婚，消息一出讓全韓國炸鍋。
今天公開新劇照中，IU與邊佑錫自然挽手下車，成熙珠笑得害羞，李安大君神情沉穩從容，氛圍就像剛辦完婚禮的小夫妻；另一張隔著瓦片圍牆對望，近距離的曖昧眼神交流卻帶著距離感，被形容成「王室版狗仔偷拍」，讓觀眾開始期待這場備受矚目的王室婚事會怎麼呈現與發展。
《21世紀大君夫人》故事介紹 2026年4月播出
《21世紀大君夫人》由新人編劇劉雅仁創作，以現代視角重新詮釋君主立憲制設定，到男女主角強烈欲望出發鋪陳的浪漫關係，角色鮮明、敘事節奏快，在2022年8月的「MBC劇本徵集大賽」獲得評審團高度肯定，從997件參賽作品脫穎而出，成功拿下長篇類優秀獎。
這也是MBC繼《宮》、《宮S》、《我的公主》、《愛上王世子》後，第5部以虛構君主制為背景的作品，由曾參與《我的公主》、《拖旅行箱的女人》的姜大善擔任企劃，《金秘書為何那樣》、《還魂》導演朴峻華主導執導，第40屆《青龍電影獎》音樂獎得主金泰成操刀配樂，製作規格完整，預計2026年4月起每週五、六晚間9點40分播出，全12集會在Disney+同步上線。
📌《21世紀大君夫人》線上看連結、卡司播出日資訊
類 型：浪漫喜劇、虛構歷史
導 演：朴峻華、裴熙英
編 劇：劉雅仁
主 演：IU（飾演：成熙珠）
邊佑錫（飾演：李莞／李安大君）
魯常泫（飾演：閔正宇）
孔升妍（飾演：尹怡朗）
播出日：2026年4月起（每週五、六 晚間9點40分起）
集 數：12
線上看：Disney+
資料來源：MBC IG
