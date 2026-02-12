我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前接受媒體專訪時表示，「高雄不只要台積電，也要有炸雞店」。對此，民進黨前鎮、小港市議員參選人林浤澤今（12）日反酸柯志恩說，這句話恰恰證明柯志恩跟高雄的現況脫節了。林浤澤說，昨天在社區拜訪鄉親的，和一位大哥聊到這則新聞，大哥不是生氣，而是直接笑出來，顯示柯志恩這個說法，已經到了一種讓當地人感到荒謬的地步。林浤澤表示，「高雄也要有炸雞店」這個例子，暴露了她對高雄現況的不了解。「任何一個經常在高雄街頭走動的人都知道，高雄不缺炸雞店，也不缺各種餐飲店。高雄鹽酥雞嘉年華都辦五屆了，柯志恩還在高雄要有炸雞店。」「這幾年的高雄，經濟確實在成長。」林浤澤指出，走在前鎮、小港的街頭，可以看到各式各樣的炸雞店、飲料店、燒烤店、咖啡廳、甜點店。台式、日式、法式、義式、中式，什麼風格都有。林浤澤舉例，高雄知名的老江紅茶，去年底有店長領到141萬元年終獎金的新聞；六合夜市、瑞豐夜市、週末的駁二與美術館周邊市集，人潮始終絡繹不絕。這些都顯示，高雄的市民經濟正在蓬勃發展。消費力增加，才會帶來更多的餐飲服務需求。「身為市長候選人，如果真的關心炸雞店，應該思考的是市府可以怎麼幫推，讓高雄的炸雞店，尤其是在地青年創業的店家，可以站穩腳步、建立品牌、進而成為高雄具代表性的美食。如果不懂，可以參考高雄市府的既有政策，用抄的都比亂講好。」林浤澤表示，選舉可以有不同的策略和訴求，但最基本的，是要了解你想服務的這個地方。「柯委員如果真心想選高雄市長，我建議多花時間在高雄街頭走動，去六合夜市吃個炸雞、去瑞豐夜市喝杯飲料、去駁二看看年輕人在做什麼。當你真正了解高雄人的生活，就不會說出『高雄也要有炸雞店』這種話了。」林浤澤說，這座城市這幾年確實在進步，但也有很多挑戰需要面對。「我們需要的是能夠看見這些挑戰、提出解決方案的人，而不是連高雄有沒有炸雞店都不清楚的人。」