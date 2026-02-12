我是廣告 請繼續往下閱讀

台股金蛇年強勢封關，投信的年度加碼清單也跟著曝光，而前十名買超標的幾乎被金融股包場，其中台新新光金以買超199萬張奪下冠軍，國泰金、富邦金分居第二、第三，明顯呈現偏愛壽險金控。統計投信全年買超張數前十名，共有七檔是金融族群，除了台新新光金199萬張居首外，後續依序還包括國泰金123萬張、富邦金80.3萬張、玉山金63.5萬張、凱基金62.2萬張、中信金54.1萬張與華南金13.9萬張，顯示投信配置主力明顯向金融股集中。在非金融族群方面，科技股僅華邦電擠進前十名，全年買超約20萬張；傳產則由統一與寶成上榜，分別獲投信買超約22萬張與15萬張。市場解讀，投信在蛇年整體策略更像是在大盤強勢行情中，透過金融股作為核心持股，再搭配少數具題材或具防禦性的個股分散配置。若從年度股價表現來看，前十名買超名單中，以華邦電的漲幅最亮眼，全年上漲635.19%；金融股裡則由台新新光金領先、全年漲37.54%，其後依序為華南金22%以上、玉山金22%以上；富邦金在金融股中漲幅相對落後，全年僅小幅上揚。相較之下，寶成全年下跌15.83%，是名單中表現最弱的一檔。