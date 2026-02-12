我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德11日親自出面，呼籲在野黨儘速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例；國民黨團總召傅崐萁則強烈反擊，痛批賴清德以話術渲染情勢，並首度證實國民黨將提出自家版本，與民眾黨協商修正內容，且主張將「美方需提供具體交貨期程保證」明文入法。對此，媒體人吳靜怡直指，全球企業押注台北，台北市立委卻擋國防？賺得到錢，卻不願意撐安全！吳靜怡12日在臉書發文表示，輝達選擇台北，靠的不是政治口號，而是穩定的民主制度、可信賴的供應鏈、以及相對安全的地緣環境，但最荒謬的就是在全世界看好台北、押注台灣的同時，王鴻薇、徐巧芯、羅智強身為台北市選出的立委，與台北作為國際投資城市的利益直接衝突，在立法院聯手阻擋國防特別預算，讓攸關飛彈、防空、無人機與後勤補強的軍購案，一再卡關。「台灣是否有決心、也有能力，為自己撐住安全底線？你能不能在風險來臨前，先把防衛準備好。」吳靜怡直言，真正讓國際企業願意長期布局台灣的，是一個很冷靜、也很現實的判斷，台北的矛盾就是只想賺全球化的錢，卻不想付安全的帳！在國會阻擋軍購、杯葛國防程序，一邊喊不要把台灣推向戰爭，一邊卻讓台灣在防衛上原地踏步，如果哪一天風險真的來了，是誰要為今天擋軍購的決定負責？吳靜怡續指，軍購議題成為國民黨的致命傷，鄭麗文成為弱勢黨主席，被美國拒發簽證的傅崐萁勢力消風！黨主席鄭麗文對內壓不住年輕立委，對外又被社會普遍視為「親中路線代言人」，在國防與國安議題上持續與主流民意對撞；地方提名程序在台中、新竹縣、宜蘭、彰化全面卡關，民調一再拖延，放任地方內鬥，黨中央早已失去實質整合能力。吳靜怡狠酸，沒有黃國昌撐腰的傅崐萁，影響力正在快速消風；而一旦軍購案進入實質表決階段，鄭麗文既無法下令，也無力壓票，黨主席的權威，早已被自己的立委繞過。她也強調，台北市可以為矽盾產業自豪，但更應該為守住台灣的安全底線負責，台灣不只要賺錢，也更要台灣安全。