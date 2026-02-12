農曆新年腳步將至，民眾陸續規劃年前居家除舊佈新、年貨採購與春節旅遊行程，帶動消費市場升溫。看準年前採購與春節出遊需求，滙豐銀行於2026年第一季推出多項信用卡優惠活動，涵蓋居家3C、生活用品、海外旅遊與生鮮外送，協助卡友在忙碌的年節前夕，以更彈性、更有效率地消費與行程安排。
針對年前居家汰舊換新與大額採購需求，滙豐銀行推出「馬上有禮！滙豐新春樂享開運金」商店分期回饋活動。持滙豐信用卡於指定商店使用分期消費，累積滿額最高可享8,800元刷卡金回饋，首筆商店分期滿額再加碼200元開運金。不論是添購家電、3C產品或居家用品舊換新，卡友皆可透過分期方式靈活安排資金，在年前輕鬆完成採購，同時兼顧資金彈性與實質回饋，為新的一年打造新氣象。
考量現代人生活節奏加快，年前採購時間有限，滙豐銀行亦攜手外送平台Uber Eats，自2月起推出生鮮外送回饋活動。卡友於指定六大生鮮超市（Costco/Uber Eats優市/全聯/大全聯/家樂福超市/家樂福）透過Uber Eats消費，綁定滙豐信用卡每月消費累積滿1,000元，即可享10%刷卡金回饋，每戶每月最高回饋100元(數量有限，送完為止，活動需登錄)。滙豐銀行表示，期盼透過與外送平台等多元合作，讓卡友即使在忙碌生活中，也能輕鬆採買，讓日常消費同樣回饋有感。
此外，春節向來是旅遊旺季，不少民眾選擇與親友一同出國感受異國年味，或提前規劃假期行程。滙豐銀行同步推出「馬年開心出國趣」海外旅遊優惠，持滙豐信用卡購買指定旅行社優惠行程，最高可享2,000元折扣，合作旅行社涵蓋晴日、信安、鳳凰、太平洋、易飛網、東南、可樂旅遊等多家知名品牌，行程選擇多元。針對偏好自由行族群，滙豐亦攜手Trip.com與樂天旅遊，提供機票與飯店專屬折扣優惠，讓卡友能依自身需求彈性安排行程，輕鬆出遊、快樂過年。
除了海外旅遊，國內旅遊與交通亦同步納入優惠範圍。滙豐信用卡卡友於易遊網、可樂旅遊訂購高鐵國旅聯票或高鐵假期商品，可享專屬折扣或現折優惠，無論春節返鄉或假期出遊，都能降低交通支出，提升整體旅遊CP值。
隨著年前消費型態日益多元，從居家採購、旅遊規劃到生鮮外送，民眾對便利與回饋的期待也越來越高。滙豐信用卡透過整合多元消費場景與優惠活動，協助卡友在年前與春節期間，更從容完成採購與出遊計畫，為新的一年做好準備。（謹慎理財，信用至上，滙豐信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，每筆預借現金手續費：新臺幣100元＋預借現金金額 × 3.5%；其他費用請洽本行查詢／循環利率基準日為 104 年 9 月 1 日。本活動另有其他手續費或費用，總費用年百分率等於分期利率為 0%。)
以上活動詳情與限制條件，請詳閱滙豐台灣網站
