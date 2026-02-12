我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段開戰在即，中華男籃將於2月26日在主場新莊體育館迎戰宿敵南韓。在主力得分手阿巴西因傷遺憾退隊、改由譚傑龍遞補之際，桃園璞園領航猿的防守悍將李家慷，以本季在職籃賽場的亮眼表現首度入選成人國家隊，成為中華隊外線防守的一劑強心針。今日賽前記者會後，李家慷坦言穿上這件球衣對他而言曾經是遙不可及的夢想，如今成真，他認為是一個蠻剛好的時機。本賽季在PLG賽場打出場均12分、3.1籃板、1.5抄截全能數據的李家慷，談到入選心情時難掩興奮，甚至開玩笑說：「開心到在旁邊跳舞」。他感性表示，這件國家隊球衣對他而言曾是「遙不可及」的夢想，畢竟去年夏天他僅是遞補進入中華白隊。「這是我進職業隊後設定的目標，希望披上國家隊戰袍正式上場、幫助台灣。」李家慷認為現在入選是「最好的時間點」，無論是身體素質或心理建設，他都處於極佳的狀態。即便是第一次入選，李家慷就展現高度的職業意識。他透露，先前隨領航猿出戰東亞超級聯賽（EASL）時，就已經手握中國與韓國隊的情蒐數據：「那時候打完東超，我就請戰術分析師幫我做韓國隊跟中國隊的個人情蒐，甚至要了之前中華隊的戰術圖先預習。」面對個人能力出眾的韓、中強權，李家慷表示上個階段就有關注比賽，特別是韓國隊表現極佳，但他對台灣的實力充滿信心，也期待透過這次機會向頂尖選手學習。談到在國家隊的定位，李家慷自認目標非常清晰：「球隊最不缺的就是進攻，最缺的可能是強度的防守。」他希望發揮「防守大鎖」本色，幫隊上的進攻核心調節體能壓力，「我覺得我自己的本分就是把事情簡單化，因為有時候把事情想得太複雜反而會打不好，我覺得空檔來了就投，教練給我指令就做好教練給我的指令」中華隊為了備戰第二階段賽事，大年初二就會在新莊體育館開訓。李家慷談到母隊領航猿今天就開始放假，不過他仍與個人訓練師及體能教練安排特訓，預計練到除夕前一天才返家。他笑稱這不是犧牲而是開心，目前最需要克制的是「不要太興奮」，要把那股血性與拼勁留在比賽當天。本次中華隊陣中，李家慷將與領航猿戰友「夜王」盧峻翔再次攜手，加上遞補入選的譚傑龍，這群職籃賽場的中堅份子能否將平時的火燙默契轉化為國際賽競爭力，全台球迷都拭目以待。