▲台中市烏日區車禍，釀成1死1傷，其中，死者竟是CNC銑床國手。（圖／民眾提供）

台中市烏日區溪南大橋於11日下午驚傳奪命車禍！一對就讀勤益科大、在機械領域表現卓越的23歲蘇姓雙胞胎兄弟，騎乘機車行經環河路匝道時，不幸與預拌混凝土車發生碰撞。這場意外不僅造成身為「CNC銑床」國手的哥哥當場身亡，後座弟弟也身受重傷，讓原本規劃共同繼承家業的機械新星夢想戛然而止，留下無限遺憾。事發在11日下午1時許，當時一輛預拌混凝土車正沿著溪南大橋外線車道行駛，準備由右轉匝道銜接環河路時，不慎與一部雙載機車發生碰撞，導致23歲的蘇姓騎士瞬間噴飛倒地，頭部不幸遭重車輪胎輾過，當場失去生命跡象；而坐在後座的雙胞胎弟弟也無法倖免，隨即被捲入車底，下半身因遭輾壓造成大出血，緊急送往中山附醫搶救。全案依過失致死罪嫌偵辦。據了解，蘇姓哥哥為CNC銑床代表國手，曾代表台灣遠赴法國里昂參加國際技能競賽，獲得優勝，為國爭光回台後，當時他與總統賴清德留下近距離的合照，畫面中的他展現出燦爛笑容，充滿對未來的憧憬與自信。事實上，這對蘇姓雙胞胎兄弟出身於機械工廠世家，在父親的悉心栽培下，兩人自台中高工時期便深耕專業，隨後雙雙考入勤益科大機械系深造。哥哥選擇產學訓模式專班，弟弟則投身產學攜手合作計畫，兄弟倆平時展現出極高的上進心，白天在自家工廠實習、磨練實務技術，假日則返校精進學術理論。在師長眼中，他們是勤奮且踏實的優秀學生，原本規劃於今年順利畢業後共同繼承家業，發揮所長，怎料這場突如其來的交通意外，讓兩位才華橫溢的青年夢碎，也令原本大有可為的機械新星生命就此定格，留下無盡的遺憾。