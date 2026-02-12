我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段開戰在即，中華男籃今（12）日舉行賽前記者會。擔任中華隊領隊的基隆市議長童子瑋於會後投下震撼彈，正式公開表態有意參選下屆中華民國籃球協會理事長，並強調將以「中立」的角色，全力推動國內兩大職業籃球聯盟的整併。童子瑋表示，在現任理事長謝典林與多位副理事長的鼓勵下，他決定站出來爭取服務機會。 童子瑋坦言，若籃球圈認為他是合適人選，「我當然義不容辭，有勇氣來承擔，為籃球圈服務」。 他透露已多次向謝典林請益，若對方認為他適合接棒，將致力爭取各界認同與支持。針對目前台灣籃壇最受矚目的整併議題，童子瑋指出自己身為議長，本身就是一個「政治平台」，能在籃球圈扮演協調角色。 他強調：「我的優勢在於我是公平的角色。」 由於他沒有球隊背景，也非任何聯盟或球團的老闆或股東，更能站在中立立場進行跨部會爭取與協調。童子瑋透露，未來將陸續拜訪各球團傾聽意見，「有什麼分歧可以放下，這是我們會努力的目標」。 他特別引用日本職籃與中華職棒的整合經驗，強調「職業聯盟進步，選出的國家隊才有競爭力」。除了產業端的改革，童子瑋也將目標鎖定國家隊的實質提升。 他強調，若能順利參選並當選，首要任務是整合更多社會資源投入國家隊，並強化後勤支持，確保球員在代表國家出賽時，不再有任何後顧之憂。童子瑋表示，今日是首度對外正式宣布參選意向，雖已開始與部分球團接觸，但具體內容尚不便說明。 接下來將先確立方向，再逐步與兩大職籃聯盟正式溝通。