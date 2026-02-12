我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，當時中國駐大阪總領事薛劍直接在社群平台上開嗆「斬首」，引起國際譁然。爾後薛劍也大幅減少在公開場合露面，不過在10日時，他出席由大阪總領事館舉辦的活動並致詞，是事發三個多月之後首次公開露面。綜合共同社、富士新聞網等日媒報導，中國駐大阪總領事館12日在社群媒體X（舊稱推特）上發文稱，薛劍於10日在總領事館舉辦的農曆新年招待會上發表演說。他在演講中指出，目前日中關係正處於「嚴峻而複雜的階段」。薛劍隨後再度向日本放話，強調：「中國的政策立場是一貫的，不會有任何動搖或改變」，並針對高市早苗在國會上的答覆內容表示：「促請日本政府以實際行動，維護中日關係的政治基礎」。高市早苗在2025年11月於國會答辯時，發表有關「台灣有事」相關言論之後，薛劍在X上發文威脅，「我將毫不猶豫斬下（高市早苗）那骯髒的頭顱（勝手に突っ込んできたその汚い首を一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない）。」香港報紙《明報》於11日報導指出，由於薛劍先前的言論招致日本輿論的強烈反彈，此前他在日本已缺席了多場交流活動。而此次活動是他在引發風波以來，時隔約三個月再度於公開場合露面。