2026換新鈔進入倒數第二天，不少民眾為了包紅包用新鈔添喜氣，這幾天都去銀行排隊拿舊鈔換新鈔。不過，就有網友發現，即便兌換整本鈔票100張，但卻會遇到特殊號的鈔票遺失的問題，像是「連號」、「吉利諧音」等都會被抽走，懷疑是不是被行員暗槓。對此，中央銀行過去就曾經有解釋：「特殊號在一開始鈔票印製完成之後就會拿去拍賣。」經記者查證，真的有許多人在購買這些特殊號鈔票，而拍賣所得則將轉為政府財政收入，不是銀行員自己暗槓的！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「來換新鈔也好幾年了，有時候會遇到一些流水號突然被跳過的狀況，之前有換到一本有機會可以555555的，結果突然被跳過不見，是不是行員自己想要拿起來了啊？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！我之前也有過，本來有777777結果不見，開心拆該結果沒有超失望的」、「我也是，很討厭，本來有168168的也被抽起來」；不過有內行人出面解釋「特殊號是被央行拿去賣，不是銀行員暗槓的」、「不是銀行自己暗槓的，換新鈔都忙死了誰有空管這個，是央行抽走拿去拍賣」、「這跟車牌一樣，特殊號央行會抽走拿去公開競標，真的很多人在買喔！」
換新鈔發現連號遺失「不是銀行暗槓」！央行隱藏規則曝光
然而真的有不少網友遇到相同的遭遇，明明換的是整本的新鈔沒拆封過，但特殊的號碼總是會不見，過去包括1000元的苦主有「77777」不見，只剩下77776、77778；100元的則有「444444」不見，也是剩下444443、444445，讓許多苦主想要收藏鈔票沒辦法，懷疑是銀行自己暗槓。
但其實這些特殊號鈔票並不是被銀行暗槓，而是央行從2012年開始，在每年新鈔票印刷完成之後，就會把這些「特殊號新鈔」拿起來，用途就是拿來公開拍賣，像是一些連號「111111」、「200000」、吉祥的諧音「888888」、「168168」這些序號的鈔票委託台灣銀行進行拍賣。
央行賣特殊號鈔票要幹嘛？真實2用途長知識
《NOWNEWS》記者也實際到台灣銀行官網查詢，發現央行真的有在拍賣這些特殊號鈔票，去年10月1日最新一期「1141001」新台幣拍賣，就一共推出150組產品，序號相當特別，有「654321」、「000001」、「123456」、「168888」等，其中最高得標金額為12萬1688元買下一組「500元+1000元」各1套的組合商品，溢價率約44.8%，最終該期所有產品賣出642萬餘元。
央行表示，從101年開始，央行就會委請台灣銀行以網路投標方式公開拍賣這些特殊號碼鈔票，每年會有2次機會，而且拍賣所得會全數繳給國庫，不僅可以增加政府財政收入，還可以讓想收藏這些鈔票號碼的民眾，有更方便、又公平透明的競標管道，堪稱是一舉兩得。所以說，民眾最近如果有去換整本未拆封的新鈔，遇到特殊號不見是正常的，也不要懷疑是銀行自己暗槓囉！
資料來源：台灣銀行官網、中央銀行臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
換新鈔發現連號遺失「不是銀行暗槓」！央行隱藏規則曝光
然而真的有不少網友遇到相同的遭遇，明明換的是整本的新鈔沒拆封過，但特殊的號碼總是會不見，過去包括1000元的苦主有「77777」不見，只剩下77776、77778；100元的則有「444444」不見，也是剩下444443、444445，讓許多苦主想要收藏鈔票沒辦法，懷疑是銀行自己暗槓。
《NOWNEWS》記者也實際到台灣銀行官網查詢，發現央行真的有在拍賣這些特殊號鈔票，去年10月1日最新一期「1141001」新台幣拍賣，就一共推出150組產品，序號相當特別，有「654321」、「000001」、「123456」、「168888」等，其中最高得標金額為12萬1688元買下一組「500元+1000元」各1套的組合商品，溢價率約44.8%，最終該期所有產品賣出642萬餘元。
資料來源：台灣銀行官網、中央銀行臉書