之前有換到一本有機會可以555555的，結果突然被跳過不見，是不是行員自己想要拿起來了啊？」

▲有不少網友最近討論新鈔的特殊號碼都會消失，像是這款原本應該拿到「KU888888AN」的鈔票卻遺失，讓許多人困惑消失的鈔票跑去哪。（圖/Threads）

換新鈔發現連號遺失「不是銀行暗槓」！央行隱藏規則曝光

過去包括1000元的苦主有「77777」不見，只剩下77776、77778；100元的則有「444444」不見，也是剩下444443、444445

▲有民眾則是遺失「NV777777HR」編號的鈔票，原本想紀念卻不見，懷疑是不是銀行自己暗槓。

在每年新鈔票印刷完成之後，就會把這些「特殊號新鈔」拿起來，用途就是拿來公開拍賣

▲然而其實這些特殊號不是被銀行自己暗槓，而是央行早在新鈔印製完成之後就抽走拿去拍賣了啦！（圖/台灣銀行官網）

央行賣特殊號鈔票要幹嘛？真實2用途長知識

其中最高得標金額為12萬1688元買下一組「500元+1000元」各1套的組合商品，溢價率約44.8%，最終該期所有產品賣出642萬餘元。

▲去年最新一期拍賣最高得標金額為12萬1688元買下一組「500元+1000元」各1套的組合商品。（圖/台灣銀行官網）

而且拍賣所得會全數繳給國庫，不僅可以增加政府財政收入，還可以讓想收藏這些鈔票號碼的民眾，有更方便、又公平透明的競標管道，堪稱是一舉兩得。