我是廣告 請繼續往下閱讀

台船今（12）日在高雄廠舉辦「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第3艘開工典禮。台船表示，新造巡護船採鋼質結構，滿載排水量約5,000噸，不僅顯著提升噸位及續航力，也可深入高緯度海域執行任務，未來亦規劃巡護至南印度洋等遠洋公海海域，強化我國公海漁業執法能力。海洋委員會海巡署艦隊分署規劃「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，委由台船公司新建6艘遠洋巡護船，以全面提升我國漁業巡護與海域執法能量。台船開工典禮，由台船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，並預祝建造案順利圓滿完成。台船自商船製造起家，逐步發展為高科技國防造船的重要力量，在「國艦國造」的政策推動下，長期扮演關鍵角色，後續並依計畫、如期如質完成本型船艦建造任務，全面提升海巡巡護艦艇能量，確保我國漁民於專屬經濟海域及公海作業之安全，維護爭端水域之和平與穩定，有效遂行各項海域執法任務。