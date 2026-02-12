我是廣告 請繼續往下閱讀

加密貨幣最近籠罩在強烈的震盪陰影之下，尤其比特幣近期流血下殺大回檔，法人表示，市場波動加劇且地緣政治緊張持續的背景下，加密資產也受到廣泛避險情緒影響，整體市值縮減至約2.4兆美元，需密切關注比特幣市場200週移動均線的重要支撐，目前即約58000美元。富達國際數位資產投資投資副總監黎樂知指出，在市場波動加劇且地緣政治緊張持續的背景下，投資人風險偏好明顯下降，不僅全球風險資產與大宗商品皆出現修正，加密資產也受到廣泛避險情緒影響，整體市值縮減至約2.4兆美元，反映總體經濟重新定價，市場出現強制性去槓桿情況。比特幣今年以來下跌約21%，目前價格在69000美元區間，相較2025年10月高點跌幅更接近50%。儘管此波修正幅度在絕對數值上看起來劇烈，但大致仍落在過往比特幣熊市歷史跌幅範圍，從長期角度來看，波動幅度並非例外。比特幣現貨市場短期需求呈結構性疲弱，賣壓目前缺乏足夠買盤吸收，導致價格承壓。鏈上數據顯示，今年初以來比特幣主要持有者為淨賣出，比特幣ETF資金淨流出約16億美元；企業財務部門相關投資也見減少，如2025年的大額配置已放緩。整體而言，比特幣現價低於82000美元的平均成本。黎樂知提到，2025年以來，如數位資產金庫（Digital Asset Treasuries，DATs）等上市公司，將比特幣納入資產負債表，成為數位資產主要需求來源，總持倉幾乎翻倍至超過100萬顆比特幣，佔比特幣總供應量5%。若DAT迫於財務壓力售出比特幣，將為市場帶來額外下行風險。由於現貨交易量仍偏低、整體市場流動性相對薄弱，價格易受下跌波動影響。黎樂知建議，從技術分析角度來看，投資人需密切關注比特幣市場200週移動均線的重要支撐，目前即約58000美元。他認為，短期市場波動性可能仍將維持在高檔，持續性反彈需要時間、需求重新出現、以及對現有供給的有效吸收。然而，本輪市場週期結構已逐步走向制度化，無論單獨衡量比特幣或比較黃金等傳統避險資產，比特幣結構性波動已呈下滑趨勢。儘管短期價格波動，黎樂知表示，比特幣基本投資論點依舊不變，包括其屬於非主權資產，具備全天候全球流動性、中立性、且不受中央控制等特性，更由於其以稀缺性驅動的設計，提供有別於法定貨幣與傳統實體資產的價值儲存架構。