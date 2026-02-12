我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀，是否放棄中國籍爭議引發外界關注。行政院發言人李慧芝今（12）日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，請他們在明天前，提供李貞秀辦理放棄中國國籍的書面資料。行政院今舉行院會後記者會，媒體詢問，內政部是否會發函中選會撤銷李貞秀當選資格。李慧芝回應，內政部別在1月28日、2月3日及2月11日發函立法院，請立法院提供李貞秀在2月3日就職前，依「國籍法」規定向中國辦理放棄國籍的書面證明；此外，內政部並於1月30日、2月2日跟2月11日發函李貞秀要求提供，期限皆為2月13日、即明天以前提供。內政部次長董建宏補充，據「國籍法」，李貞秀應在2月3日就職前辦理放棄中國籍，內政部1月28日已函請立法院秘書長周萬來，請立法院就立委就職時應有相關規範依法辦理，若在就職前未辦理放棄外國籍，就不符合國籍法第20條意旨，立法院應依法予以解職。陸委會法政處長周鳴瑞則說，據兩岸條例規定，大陸籍人士在台灣參選公職有三項前提、原則；首先，中國大陸人士不能參選台灣民選公職，第二，若要參選公職，必須設籍滿10年之後才能夠參選，並以當事人是否有在大陸設籍來做認定。周鳴瑞說，第三，中國大陸人士在台灣定居後要進行身分轉換，必須拿到定居資格、台灣身分證，並回到大陸註銷大陸戶籍，將證明資料提交移民署後，才完成所有身分轉換程序，若未完成，形同身分沒有完成轉換。