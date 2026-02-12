中國對台灣威脅日益嚴峻，混合戰早已開打，美國智庫研究員簡淑賢（Shirley Kan）在眾議院聽證會表示，台灣必須重視斬首行動威脅，正副元首不應同時出現在相同地點，強調「指定倖存者」延續政府的概念。
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」上午舉行「中共以認知操弄手段邊緣化台灣」聽證會，前國會研究處研究員、全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）創始諮詢委員簡淑賢（Shirley Kan）及前白宮官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）出席。
簡淑賢指出，北京對台灣發動網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰行動，台美需要聚焦嚇阻與韌性合作，烏克蘭的前例顯示，防衛不能只靠軍事，還要有全社會防衛概念，烏國正在改造國防工業，如果烏克蘭辦得到，台灣同樣也可以。
簡淑賢也強調，美台也應於「領導力」、政府延續（continuity of government）及戰時危機時期指管方面合作。美國總統發表國情咨文時，三權的領袖與所有重要官員都齊聚國會，但永遠會有一位閣員作為「指定倖存者」以防意外發生。台灣應該重視面臨的「斬首」威脅，總統與副總統不應同時出現在同一地點。
簡淑賢在2022年就曾在GTI撰文，指出「具有韌性的台灣需要有總統繼任制度，以確保政府延續性」，在中國威脅下，台灣主要政黨領導人若不建立可持續的總統繼任機制，以防止混亂、政治癱瘓或政府無能為力，極其不負責任。她提及台灣曾發生嚴重的總統安保事件，包括2004年陳水扁遭遇319槍擊案，以及2017年她與前總統蔡英文參觀總統府時，有襲擊者持武士刀攻擊憲兵。
簡淑賢在文中指出，中華民國憲法對總統繼任者的規定有限，僅有少數幾人可以依法繼位，她則為台灣列出更完整的「指定倖存者」名單，依序為總統、副總統、行政院長、立法院長、司法院長、考試院長、監察院長、總統府秘書長、國安會秘書長、外交部長、國防部長、陸委會主委。
不過，她也提到這個名單仍有許多問題存在，包括「戰爭期間，國防部長是否會比考試院長更適合接任總統？」「行政院長在行使總統權力時遇害，應由行政院副院長接任行使總統權力，還是要交棒給下一順位的立法院長？」以及其他憲法中並未規定的狀況，如總統存活但無法與外界聯繫等，台灣應該積極修憲討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
簡淑賢指出，北京對台灣發動網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰行動，台美需要聚焦嚇阻與韌性合作，烏克蘭的前例顯示，防衛不能只靠軍事，還要有全社會防衛概念，烏國正在改造國防工業，如果烏克蘭辦得到，台灣同樣也可以。
簡淑賢也強調，美台也應於「領導力」、政府延續（continuity of government）及戰時危機時期指管方面合作。美國總統發表國情咨文時，三權的領袖與所有重要官員都齊聚國會，但永遠會有一位閣員作為「指定倖存者」以防意外發生。台灣應該重視面臨的「斬首」威脅，總統與副總統不應同時出現在同一地點。
簡淑賢在2022年就曾在GTI撰文，指出「具有韌性的台灣需要有總統繼任制度，以確保政府延續性」，在中國威脅下，台灣主要政黨領導人若不建立可持續的總統繼任機制，以防止混亂、政治癱瘓或政府無能為力，極其不負責任。她提及台灣曾發生嚴重的總統安保事件，包括2004年陳水扁遭遇319槍擊案，以及2017年她與前總統蔡英文參觀總統府時，有襲擊者持武士刀攻擊憲兵。
簡淑賢在文中指出，中華民國憲法對總統繼任者的規定有限，僅有少數幾人可以依法繼位，她則為台灣列出更完整的「指定倖存者」名單，依序為總統、副總統、行政院長、立法院長、司法院長、考試院長、監察院長、總統府秘書長、國安會秘書長、外交部長、國防部長、陸委會主委。
不過，她也提到這個名單仍有許多問題存在，包括「戰爭期間，國防部長是否會比考試院長更適合接任總統？」「行政院長在行使總統權力時遇害，應由行政院副院長接任行使總統權力，還是要交棒給下一順位的立法院長？」以及其他憲法中並未規定的狀況，如總統存活但無法與外界聯繫等，台灣應該積極修憲討論。