喜愛日本燒鳥的饕客注意了！不用飛出國，也能品嚐到東京米其林一星預約困難名店料理！亞洲名廚林泉（Richie Lin）領軍的MMHG湘樂餐飲集團，旗下現代居酒屋inari Izakaya宣布與東京知名居酒屋TORIMACHI（とりまち）強強聯手，即日起在台展開為期三個月的特別客座企劃，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃台灣獨家直火強燒「燒鳥、煮物、釜飯」十道式雙人套餐，推薦菜單價格每人1780元+10%一次整理。
東京米其林一星預約困難店！TORIMACHI重新定義雞料理
隸屬於日本傳奇燒鳥大師池川義輝創立的TORISHIKI ICHIMON集團，「TORISHIKI」是東京最難預約的燒鳥名店之一，擁有自2011年起連續獲得米其林一星的超狂殊榮；到紐約開設分店「TORIEN」也同樣摘星。
不同於傳統燒鳥，定位為「燒鳥文化門戶」的TORIMACHI，攜手MMHG創辦人林泉共同於inari Izakaya打造、「不受料理形式限制」的特別企劃，將不侷限於串燒，而是端出全方位的「雞料理」。
集團研發主廚、擁有20年法式料理背景的川崎達朗，精選肉質甘甜緊實的台灣黑羽土雞，作為這次貫穿全套菜單的核心食材。並結合法餐細膩技法與日式炭火靈魂，如套餐前菜的「低溫熟成雞肉佐山葵」與「燻漬蘿蔔佐奶油蕈菇乳酪」，便是融合日法手法的細膩表現。
川崎達朗受訪時表示，「其實『燒鳥』在日本屬於市民小吃，認為讓客人先品嘗享受後，進而想了解日本文化」，便是他想帶來的燒鳥精神。讓台灣消費者得以更輕鬆、親近的方式，品味正宗燒鳥文化。
川崎達朗還分享為合作總共來台兩次、每次都待上一週，不只視察、也品嚐台灣在地美食。他透露，自己大腸麵線、臭豆腐都嚐過，「喜歡吃君悅排骨飯」；認為夜市的地瓜球很特別，笑說「吃起來好像麻糬的口感」。還稱讚日本沒有的水果，蓮霧吃起來像蘋果又像西瓜。
一串入魂！日本燒鳥職人來台「直火對決」
為了完美重現東京風味，TORIMACHI團隊堅持承襲大師池川義輝的「直火強燒」心法。直接派駐日本燒鳥職人來台現場燒烤，選用高火力且穩定保溫特性的備長炭，透過精準切換的「近火」與「強火」火候功夫，精準鎖住肉汁與香氣，使雞肉不同部位在口感與風味上形成層次變化。
對比台灣常見的「直火＋網架」關西派，TORIMACHI屬於直火對決、沒有網架隔離的關東派，「食材直接與炭火相近的距離，透過燒烤角度，迅速翻面來調整火候，因此碳香味十分充足」駐台師傅武政宇邦說道。別小看今年才29歲的武政宇邦，他在日本可是有名的燒鳥師父，負責燒鳥台資歷已超過5年。
川崎達朗則分享，東京燒鳥口味最重要的就是「醬油」，拿手的「味增煮」則加入雞汁、愛知縣赤味噌。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱！大蔥醬燒雞腿、鹽燒雞胗驚豔
菜單中的2款燒鳥品項「大蔥醬燒雞腿」與「鹽燒雞胗」，皆選用運動量較高的部位，前者以蔥串平衡油脂、提升香氣層次，後者則以精準火候打造脆而不韌的口感，展現道地日式燒鳥風味。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，帶皮的「大蔥醬燒雞腿」特別選用較大的份量，經過直火快速鎖著美味，肉感非常多汁、整體滋味微偏甜，表面微炙的大蔥也很水潤，吃起來十分軟嫩；而「鹽燒雞胗」則深得我心，一上桌就聞到飽滿碳烤香氣，咬下才發現質地彈韌有嚼勁，鹹味更是恰到好處。
全球首發！3道台灣獨家：麻油雞、青花椒福袋、辣味鴨油馬鈴薯
inari × TORIMACHI本次菜單最大亮點，在於研發主廚川崎達朗特別為台灣設計的獨家新菜全球首發，甚至日本都還吃不到：
1、麻油醬燒雞翅：川崎達朗為喜愛冬令進補的台灣人特別打造，想把麻油香氣融合日式風味，調和麻油、蒜與燒鳥醬汁，並特別加入水飴（液態糖漿）增添甜味，燒製出微脆皮口感。《NOWNEWS今日新聞》記者認為，吃起來口感有點像韓式炸雞裹了醬汁、但風味是日式炙燒＋台式麻油的版本。
2、青花椒黃金稻荷：以福袋概念結合台日精神，將雞腿肉、軟骨、青蔥一同包入豆皮油炸，撒上青花椒提味。記者咬下酥嫩口感，同時迸發青花椒的輕盈香氣，嘴裡還吃得到稻荷外層的炭香，尤其微脆的青蔥配上軟嫩雞肉、還帶點微麻感，細膩好吃。
3、辣味鴨油馬鈴薯：川崎達朗發現台灣馬鈴薯個頭較小，心想「加入一點辣味應該不錯」，便將帶皮迷你馬鈴薯切塊後先下鍋油炸，再以用鴨油製作的辣油拌炒出醇厚辛香的醬汁包覆其外。記者認為一口咬下，馬鈴薯表層有點脆殼感，對比內裡的鬆軟口感，層次很迷人。
雙人套餐驚現日本各分店代表料理！拉麵、燒鳥自由搭配
川崎達朗主廚還貼心帶來日本不同分店的代表料理，如東京中目黑店深受上班族喜愛的「雞肉釜飯」，以及芝浦店廣受家庭客好評的東京風「TORIMACHI 醬油拉麵」。真的實現台灣消費者不用親自飛日本一趟，也能享受預約困難的TORIMACHI美味。
「inari × TORIMACHI 特別客座企劃」即日起至4月30日晚餐期間採預約制，主打包含冷前菜、燒鳥、炸物及主食共十道式雙人份套餐，適合兩人共享（每人1780元+10%），三人或四人同行亦可依人數彈性訂位。除了套餐，菜單同時提供9道單點料理選擇，自由搭配「TORIMACHI醬油拉麵」、「大蔥醬燒雞腿」、「山葵雞肉卷」等品項，還有隱藏版「TORIMACHI招牌檸檬沙瓦」可加點。
inari × TORIMACHI 特別客座企劃 訂位資訊
地址：inari Izakaya 現代居酒屋（新光三越A9 台北市信義區松壽路9號6樓）
電話：02-2720-1168
inline訂位（點此進）
TORIMACHI、inari Izakaya、MMHG湘樂餐飲集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
隸屬於日本傳奇燒鳥大師池川義輝創立的TORISHIKI ICHIMON集團，「TORISHIKI」是東京最難預約的燒鳥名店之一，擁有自2011年起連續獲得米其林一星的超狂殊榮；到紐約開設分店「TORIEN」也同樣摘星。
不同於傳統燒鳥，定位為「燒鳥文化門戶」的TORIMACHI，攜手MMHG創辦人林泉共同於inari Izakaya打造、「不受料理形式限制」的特別企劃，將不侷限於串燒，而是端出全方位的「雞料理」。
川崎達朗還分享為合作總共來台兩次、每次都待上一週，不只視察、也品嚐台灣在地美食。他透露，自己大腸麵線、臭豆腐都嚐過，「喜歡吃君悅排骨飯」；認為夜市的地瓜球很特別，笑說「吃起來好像麻糬的口感」。還稱讚日本沒有的水果，蓮霧吃起來像蘋果又像西瓜。
為了完美重現東京風味，TORIMACHI團隊堅持承襲大師池川義輝的「直火強燒」心法。直接派駐日本燒鳥職人來台現場燒烤，選用高火力且穩定保溫特性的備長炭，透過精準切換的「近火」與「強火」火候功夫，精準鎖住肉汁與香氣，使雞肉不同部位在口感與風味上形成層次變化。
對比台灣常見的「直火＋網架」關西派，TORIMACHI屬於直火對決、沒有網架隔離的關東派，「食材直接與炭火相近的距離，透過燒烤角度，迅速翻面來調整火候，因此碳香味十分充足」駐台師傅武政宇邦說道。別小看今年才29歲的武政宇邦，他在日本可是有名的燒鳥師父，負責燒鳥台資歷已超過5年。
川崎達朗則分享，東京燒鳥口味最重要的就是「醬油」，拿手的「味增煮」則加入雞汁、愛知縣赤味噌。
菜單中的2款燒鳥品項「大蔥醬燒雞腿」與「鹽燒雞胗」，皆選用運動量較高的部位，前者以蔥串平衡油脂、提升香氣層次，後者則以精準火候打造脆而不韌的口感，展現道地日式燒鳥風味。
inari × TORIMACHI本次菜單最大亮點，在於研發主廚川崎達朗特別為台灣設計的獨家新菜全球首發，甚至日本都還吃不到：
1、麻油醬燒雞翅：川崎達朗為喜愛冬令進補的台灣人特別打造，想把麻油香氣融合日式風味，調和麻油、蒜與燒鳥醬汁，並特別加入水飴（液態糖漿）增添甜味，燒製出微脆皮口感。《NOWNEWS今日新聞》記者認為，吃起來口感有點像韓式炸雞裹了醬汁、但風味是日式炙燒＋台式麻油的版本。
3、辣味鴨油馬鈴薯：川崎達朗發現台灣馬鈴薯個頭較小，心想「加入一點辣味應該不錯」，便將帶皮迷你馬鈴薯切塊後先下鍋油炸，再以用鴨油製作的辣油拌炒出醇厚辛香的醬汁包覆其外。記者認為一口咬下，馬鈴薯表層有點脆殼感，對比內裡的鬆軟口感，層次很迷人。
川崎達朗主廚還貼心帶來日本不同分店的代表料理，如東京中目黑店深受上班族喜愛的「雞肉釜飯」，以及芝浦店廣受家庭客好評的東京風「TORIMACHI 醬油拉麵」。真的實現台灣消費者不用親自飛日本一趟，也能享受預約困難的TORIMACHI美味。
inari × TORIMACHI 特別客座企劃 訂位資訊
地址：inari Izakaya 現代居酒屋（新光三越A9 台北市信義區松壽路9號6樓）
電話：02-2720-1168
inline訂位（點此進）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！