我是廣告 請繼續往下閱讀

東京米其林一星預約困難店！TORIMACHI重新定義雞料理

▲inari × TORIMACHI 特別客座企劃，讓台灣饕客不用飛出國，就能吃到東京米其林一星預約困難燒鳥TORIMACHI。（圖／記者蕭涵云攝）

▲套餐前菜「燻漬蘿蔔佐奶油蕈菇乳酪」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲TORIMACHI將日本傳奇燒鳥大師池川義輝的「直火強燒」，在台重現。（圖／inari Izakaya提供）

一串入魂！日本燒鳥職人來台「直火對決」

▲「雞肉味噌煮」吃得到黑羽土雞雞腿、雞心、雞胗、雞頸還有雞軟骨。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱！大蔥醬燒雞腿、鹽燒雞胗驚豔

▲擄獲不少人的「鹽燒雞胗」。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，帶皮的「大蔥醬燒雞腿」特別選用較大的份量，經過直火快速鎖著美味，肉感非常多汁、整體滋味微偏甜，表面微炙的大蔥也很水潤，吃起來十分軟嫩；而「鹽燒雞胗」則深得我心，一上桌就聞到飽滿碳烤香氣，咬下才發現質地彈韌有嚼勁，鹹味更是恰到好處。

▲「大蔥醬燒雞腿」有夠鮮嫩多汁。（圖／記者蕭涵云攝）

全球首發！3道台灣獨家：麻油雞、青花椒福袋、辣味鴨油馬鈴薯

《NOWNEWS今日新聞》記者認為，吃起來口感有點像韓式炸雞裹了醬汁、但風味是日式炙燒＋台式麻油的版本。

▲台灣獨家開吃「麻油醬燒雞翅」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者咬下酥嫩口感，同時迸發青花椒的輕盈香氣，嘴裡還吃得到稻荷外層的炭香，尤其微脆的青蔥配上軟嫩雞肉、還帶點微麻感，細膩好吃。

記者認為一口咬下，馬鈴薯表層有點脆殼感，對比內裡的鬆軟口感，層次很迷人。

▲台灣獨家「辣味鴨油馬鈴薯」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有如小福袋的台灣獨家「青花椒黃金稻荷」。（圖／記者蕭涵云攝）

雙人套餐驚現日本各分店代表料理

！拉麵、燒鳥自由搭配

▲TORIMICHI東京中目黑店的招牌「雞肉釜飯」，使用雞腿、雞胸肉做成雞鬆，搭配雞高湯調味。（圖／inari Izakaya提供）

▲來自東京芝浦店「TORIMACHI醬油拉麵」。（圖／inari Izakaya提供）

inari × TORIMACHI 特別客座企劃 訂位資訊