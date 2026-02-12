中央氣象署預報，今（12）日起東北季風減弱，溫暖穩定的天氣型態持續到小年夜，不過除夕東北季風增強，北台灣轉為濕涼的天氣型態，高溫下降7至8度，整天約14度至20度，一路影響到初三，初四開始明顯回溫。
春節天氣出爐！今起一路暖到小年夜
中央氣象署預報指出，今（12）日起東北季風減弱，台灣各地氣溫回升，溫暖的天氣持續到小年夜，下一波冷空氣在除夕、初一影響台灣，屆時東半部天氣又會轉涼，整個春節連假期間，中南部天氣較穩定，北部、東半部受到東北季風影響，連假天氣偏涼，偶爾會有下雨情況。
未來一週吹偏暖的東風，穩定的天氣型態持續到小年夜（15日），小年夜晚上會有鋒面來到台灣北方，後方又有冷高壓勢力在除夕開始影響台灣，北部、東半部天氣受影響，濕冷的天氣型態持續到初二、初三，初四氣溫明顯回溫。
除夕開始變天！北台灣轉濕涼
今明兩天東半部有零星短暫雨，西半部多雲到晴的天氣型態，周六、周日返鄉時，天氣也是穩定的天氣型態，不過霧氣影響比較大，中部以北、金門、馬祖受霧以及低雲影響能見度，交通要特別留意安全。
下一波明顯天氣變化在除夕至初一，會有鋒面以及東北季風增強，桃園以北、東半部降雨逐步增多，初二後水氣才會減少。
溫度方面，今起至小年夜各地回暖，明起全台溫度來到25度以上，不過日夜溫差大；除夕（16日）東北季風影響，北台灣天氣轉涼，中南部也會稍下降，不過天氣變化沒有北台灣明顯。除夕到初三，北部整天溫度約14度至20度，高溫下降7至8度，初四就會明顯回溫。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報指出，今（12）日起東北季風減弱，台灣各地氣溫回升，溫暖的天氣持續到小年夜，下一波冷空氣在除夕、初一影響台灣，屆時東半部天氣又會轉涼，整個春節連假期間，中南部天氣較穩定，北部、東半部受到東北季風影響，連假天氣偏涼，偶爾會有下雨情況。
未來一週吹偏暖的東風，穩定的天氣型態持續到小年夜（15日），小年夜晚上會有鋒面來到台灣北方，後方又有冷高壓勢力在除夕開始影響台灣，北部、東半部天氣受影響，濕冷的天氣型態持續到初二、初三，初四氣溫明顯回溫。
今明兩天東半部有零星短暫雨，西半部多雲到晴的天氣型態，周六、周日返鄉時，天氣也是穩定的天氣型態，不過霧氣影響比較大，中部以北、金門、馬祖受霧以及低雲影響能見度，交通要特別留意安全。
下一波明顯天氣變化在除夕至初一，會有鋒面以及東北季風增強，桃園以北、東半部降雨逐步增多，初二後水氣才會減少。
溫度方面，今起至小年夜各地回暖，明起全台溫度來到25度以上，不過日夜溫差大；除夕（16日）東北季風影響，北台灣天氣轉涼，中南部也會稍下降，不過天氣變化沒有北台灣明顯。除夕到初三，北部整天溫度約14度至20度，高溫下降7至8度，初四就會明顯回溫。