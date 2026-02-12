我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府昨（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。對此，前立委郭正亮今（12）日示警，民進黨接下來會挖出新北市長侯友宜的爭議，並開始糾纏，李四川要小心。李四川昨日透過臉書表示，下午他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長，他是新北市民，過去這段時間很感謝許多新北市民在好幾份民調中對他的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓」；他說，3月開始，他會回到他熟悉的新北市，若是能夠獲得國民黨的提名，他會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式，「做了決定以後，我是一個全力以赴的人」。對此，郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，新北市長選舉的主題，大多會圍繞在房地產、土地開發、經濟等議題上，然而民進黨新北市長參選人蘇巧慧大多待在立院教育委員會，在經濟、建設等議題上剛好完全沒經驗，是致命傷。郭正亮示警，侯友宜任內一定有爭議事，如土地、工程等，雖然這些事基本上沒有司法問題，但民進黨會拿這些事來糾纏、打李四川，就連跟是否跟某些建商關係特別好，也會被檢視，李四川要小心。