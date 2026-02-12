允諾「破幾億就包幾萬紅包」給對方，目前保底有5萬，目標放遠希望破7億，翁倩玉笑讚提問記者：「謝謝妳！」逗樂眾人。

▲翁倩玉（中）今偕同導演林孝謙、編劇呂安弦出席《陽光女子合唱團》謝票記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

「玉英奶奶」翁倩玉來台！票房破億昏倒：更多人認識我

沒有翁倩玉沒有《陽光女子合唱團》！林孝謙放話包7萬

翁倩玉笑稱目前保底有5萬，目標放遠希望破7億，等於7萬就能到手，笑讚提問記者：「謝謝妳！」幽默逗樂眾人。

▲翁倩玉（如圖）走在路上被年輕粉絲認出，相當欣喜。（圖／記者吳翊緁攝影）

75歲日本巨星翁倩玉接演國片《陽光女子合唱團》締造影史奇蹟，票房已突破5億，廣受老中青粉絲族群喜愛，今（12）日稍早翁倩玉偕同導演林孝謙、編劇呂安弦出席謝票記者會，睽違47年在台拍片迴響之大，她深感榮幸，「非常高興回到台灣，怕大家忘記我是演員」，林孝謙同樣致意：「沒有翁倩玉沒有這部片」，直呼過年將至，翁倩玉今下午現身台北大巨蛋秀泰影城，神采奕奕、狀態得宜，率先分享雀躍心情：「我真的沒想到會做這麼大，看到票房那幾個0，我都數不清，破1億的時候，我已經昏倒一次了」並感謝林孝謙、呂安弦每每傳來捷報，讓她在日本也與有榮焉，「他們兩個很可愛，我靠他們的消息在開心。」翁倩玉非常高興回到台灣拍攝電影，如今成為該片靈魂人物，粉絲族群跨年齡大展，走在路上有年輕人認出，「年輕人也認識我，說『是奶奶！就是那個奶奶！』我是大家的Judy奶奶，永遠的奶奶。」喊話未來《陽光女子合唱團》有望於日本、海外上映，讓更多人看到這部傾情之作，相當期待。一旁林孝謙致意翁倩玉，誠懇地說：「沒有翁倩玉沒有這部片，她在這裡面是靈魂人物，又演得這麼好，這樣好了！過年到了，我們『破幾億就包幾萬紅包』給她！」引爆現場歡呼，翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演「楊玉英」，原本是大歌星，嫁給唐振剛後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，男方唾棄母子，對著她們飆罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，更明目張膽地搞外遇。翁倩玉不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，翁倩玉不幸癌逝，最後一面來不及見到。