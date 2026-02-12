大樂透春節加碼活動今（2月12日）登場，自2月12日起連續20天開獎至3月3日，祭出480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，總加碼金額高達12億元；今彩539也首度加入加碼，頭獎提升至1000萬元，天天開獎拚好運。大樂透一注50元，最晚必須於當日晚間20時前買入，而2月12日起至3月3日將於每天20時30分開獎，《NOWNEWS今日新聞》整理大樂透玩法、中獎規則、開獎直播、春節加碼規則、大小紅包玩法，提供給讀者一次看完。
大樂透一注多少錢？玩法、中獎規則一次看
大樂透採自行選號方式，投注時須自01至49號中任選6個號碼，每注金額50元。開獎時，主辦單位會隨機開出6個號碼，並加開1個特別號，這7個號碼即為當期中獎號碼。
只要所選6碼中對中當期開出的6個正選號碼其中3碼以上（含3碼），即可依規定兌領獎金。至於特別號，僅適用於貳獎、肆獎、陸獎及柒獎的判定。根據台彩官網資料，頭獎機率僅約1398萬分之一，中獎難度相當高。
2026大樂透春節加碼開跑！買一次拼3個獎項超划 今彩539首度加入
台灣彩券公司指出，2026年春節加碼活動自2月12日起跑，連續20天開獎至3月3日。今年規模再擴大，推出480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，合計加碼金額達12億元。活動期間購買大樂透，除了原本頭獎外，還可同時角逐春節大紅包與小紅包，共3種獎項一次拚，增加中獎機會。
此外，今彩539今年邁入上市第20年，首度加入春節加碼行列，同樣於2月12日至3月3日連續20天開獎，橫跨農曆春節與元宵節。活動期間單注頭獎獎金由原本800萬元調升至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也提高至3000萬元。台彩預期，此波加碼可望帶動春節期間整體銷售明顯成長。
2026大樂透春節加碼玩法速懂！大紅包、小紅包規則一次看
📍春節紅包開獎方式：春節加碼期間，每期大樂透除原有獎號外，將另外自01至49號中隨機開出9個「春節大紅包」號碼，再從剩餘40個號碼中抽出1個「春節小紅包」號碼，大、小紅包號碼彼此不重複。
📌春節大紅包中獎規則：每期加開9個號碼，只要對中其中6個，即為中獎，每組獎金100萬元。若同一組號碼有超過1注中獎，獎金將依中獎注數平均分配。
📌春節小紅包中獎規則：在加開的9個號碼中對中5個，且同時命中小紅包開出的那1個號碼，即可獲得10萬元獎金。若同組號碼出現多注中獎，同樣按注數分攤該組獎金。
大樂透最後購買時間、開獎時間
大樂透每日投注截止時間為晚間8時。例行開獎時間為每週二、每週五晚間20時30分，並透過直播方式公布結果，與49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩及4星彩同步開出。
至於2026年春節加碼活動，自2月12日至3月3日天天開獎，同樣在晚間20時30分直播公布獎號；但若加碼獎項提前全數送出，活動將視情況提早結束。
大樂透開獎直播
可鎖定「三立新聞iNEWS」（54台）收看現場轉播，或搜尋「台灣彩券開獎實況轉播」，於「三立新聞網SETN」YouTube頻道同步觀看。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
