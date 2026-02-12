我是廣告 請繼續往下閱讀

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上月底表示，由於成員國不繳納會費，聯合國面臨「迫在眉睫的財政崩潰」的風險。雖然古特雷斯未點名特定國家，但拖欠聯合國會費的最大金主就是美國。對此，美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）11日表示，將在數週內開始支付拖欠會費，且華盛頓會繼續向聯合國施壓，要求其進行改革。綜合外媒報導，正在日內瓦訪問的沃茲將拜見數位聯合國機構的官員，沃茲表示將在「未來幾週內」開始支付首筆拖欠的聯合國會費款項，沃茲同時說「我們將持續施壓，敦促聯合國提高效率，在資源更少的情況下完成同樣的事情，甚至做到更多」。沃茲也強調，川普之前決定讓美國退出數十個國際機構和聯合國附屬組織，是為了「維護美國的國家利益」。另外，沃茲還分享了自己與駐日內瓦美國代表處大樓內美國海軍陸戰隊隊員一起做伏地挺身的影片，並寫下「隨時待命！永遠忠誠」。事實上，沃茲上週接受媒體訪問時便表示，將在數週內支付拖欠款項，當時聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）回應說，已與美方取得聯繫，還在等待確切的付款時間和金額。之前《路透社》報導，若加上拖欠的維和任務分攤款與聯合國法庭相關費用，據悉美國共拖欠聯合國款項超過46億美元，占聯合國經常預算未繳會費的95%以上。