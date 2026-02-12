我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年12月5日中午，新北市某高中附設國中的楊姓國三生，因制止非同班林姓女同學到教室找朋友聊天，怎料，林女竟向同校郭姓「乾哥」訴苦，郭男即帶著彈簧刀找楊男理論，在教室走廊上掏出彈簧刀，朝楊男胸、頸刺了10刀，楊男當場血流如注，送醫急救後仍不治身亡。一審分別判處郭姓少年、林姓少女9年、8年徒刑，二審則加重改判12年、11年有期徒刑，檢察官不服提上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。回顧事件，2023年12月25日中午，當時新北市某國中一名女學生，因前往他班尋找友人遭到驅離，心生不滿下向同校的「乾哥」抱怨。該名少年為替「乾妹」出氣，逕自前往教室找15歲的楊姓國三男學生理論，隨後竟掏出預藏的彈簧刀，猛烈刺向受害者的頸部等致命要害。事發後楊姓學生被緊急送醫救治，雖然一度恢復生命跡象，但由於傷勢過於嚴重，受害人最終仍不幸於隔天宣告不治，釀成無法挽回的悲劇。行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，先後由新北地院少年法庭裁定收容。由於2人涉犯情節重大的殺人罪，全案後續轉由新北地院進行審理。承審法官在判決中指出，考量2人皆符合未成年人減刑的法律要件，且在關押期間已逐漸反省自身過錯，一審依殺人罪分別判處郭男9年有期徒刑、林女8年有期徒刑。案件進入二審上訴程序後，楊父指出，2名加害者在庭審過程中始終否認具備殺人犯意，這與一審法官認定兩人「已有覺察反省」的觀點存在巨大落差，楊父質疑前審法官判斷反省心態的依據，並認為原先的量刑過於輕放，極不合理。面對親人離世的傷痛，他向法官呼籲應對凶手重判30年有期徒刑，還給家屬應有的公道。高等法院二審撤銷原判，認為一審量刑時漏未審酌醫療機構提供的審前調查報告，未能納入少年再犯風險與具體處遇建議，因此認定檢察官上訴有理，而少年主張量刑過重的訴求則不予採納。高院在綜合考量兩名少年被告的行為情狀、自我成長及重返社會等事由，並斟酌被害家屬與各方意見後，基於促進少年健全發展的制度目的，決定加重刑責，分別改判郭男12 年、林女11年有期徒刑。案件經上訴，最高法院審理後認為，檢察官二審期間僅針對「量刑輕重」提出上訴，但在提起第三審上訴時，卻轉而指摘二審判決未釐清「犯意」，非合法上訴理由。此外，針對刑度部分，最高法院認定原審量刑已兼顧各項法定量刑準據，判決結果並無違法或失當之處。綜上所述，最高法院裁定駁回檢察官上訴，全案判決定讞。