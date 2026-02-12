我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉（中）今與導演林孝謙（右）、編劇呂安弦（左）出席《陽光女子合唱團》謝票記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

75歲翁倩玉被踹飛！拍攝免替身上陣 衝突場面曝光

▲翁倩玉（如圖）被踹肚後跌倒在地，拍攝時將屁股、肚子及四肢貼滿護具親自上陣，順利拍完。（圖／記者吳翊緁攝影）

75歲日本巨星翁倩玉因出演5億夯片《陽光女子合唱團》聲量Level up！翁倩玉今（12）日稍早來台與導演林孝謙、編劇呂安弦出席謝票記者會，除了感謝大力支持的影迷之外，她也還原一場於獄中餐廳打架戲碼的拍攝過程，由於自己要被劉宥芯（何曼希 飾）踹肚後跌坐倒地，導演林孝謙有安排替身上陣，最後翁倩玉堅持親自出馬，「還是我自己來比較像」，屁股、肚子及四肢貼滿護具，全場動員近百名人力嚴陣以待，衝突場面相當不容易。翁倩玉今稍早現身台北大巨蛋秀泰影城，一舉手一投足都是目光焦點，為了答謝《陽光女子合唱團》的影迷，稍晚將與小薰一同進戲院表達感激，會前她被關心道拍攝過程的阻礙？好比體力上需注意什麼？翁倩玉表示，最重要是不要傷風感冒，「在裡面冬天穿長袖，夏天有短袖，但囚服布料都薄薄的，不要病了，怕影響到大家的工作！」翁倩玉也透露，拍攝片場眾演員及工作人員一直要她留意腳邊，彷彿比自己還在意，笑稱「我又不是看不到！」不過當中一場被踹肚、跌坐倒地的戲碼，真要小心謹慎，林孝謙還原情景，「當時先用奶奶跌倒的替身，後來奶奶說要自己來」，翁倩玉喊道：「還是我自己來比較像！」於是將屁股、肚子及四肢貼滿護具親自上陣，順利拍完。翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演「楊玉英」，原本是大歌星，嫁給唐振剛後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，男方唾棄母子，對著她們飆罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，更明目張膽地搞外遇。翁倩玉不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，翁倩玉不幸癌逝，最後一面來不及見到。