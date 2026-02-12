75歲日本巨星翁倩玉因出演5億夯片《陽光女子合唱團》聲量Level up！翁倩玉今（12）日稍早來台與導演林孝謙、編劇呂安弦出席謝票記者會，除了感謝大力支持的影迷之外，她也還原一場於獄中餐廳打架戲碼的拍攝過程，由於自己要被劉宥芯（何曼希 飾）踹肚後跌坐倒地，導演林孝謙有安排替身上陣，最後翁倩玉堅持親自出馬，「還是我自己來比較像」，屁股、肚子及四肢貼滿護具，全場動員近百名人力嚴陣以待，衝突場面相當不容易。
75歲翁倩玉被踹飛！拍攝免替身上陣 衝突場面曝光
翁倩玉今稍早現身台北大巨蛋秀泰影城，一舉手一投足都是目光焦點，為了答謝《陽光女子合唱團》的影迷，稍晚將與小薰一同進戲院表達感激，會前她被關心道拍攝過程的阻礙？好比體力上需注意什麼？翁倩玉表示，最重要是不要傷風感冒，「在裡面冬天穿長袖，夏天有短袖，但囚服布料都薄薄的，不要病了，怕影響到大家的工作！」
翁倩玉也透露，拍攝片場眾演員及工作人員一直要她留意腳邊，彷彿比自己還在意，笑稱「我又不是看不到！」不過當中一場被踹肚、跌坐倒地的戲碼，真要小心謹慎，林孝謙還原情景，「當時先用奶奶跌倒的替身，後來奶奶說要自己來」，翁倩玉喊道：「還是我自己來比較像！」於是將屁股、肚子及四肢貼滿護具親自上陣，順利拍完。
翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演「楊玉英」，原本是大歌星，嫁給唐振剛後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，男方唾棄母子，對著她們飆罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，更明目張膽地搞外遇。
翁倩玉不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，翁倩玉不幸癌逝，最後一面來不及見到。
🔺資料來源－
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜、國家影視廳中心
🔺看更多－
《陽光女子合唱團》鍾欣凌跟班是她！天后御用老師 超狂背景曝光
魏如萱輸了！《陽光女子合唱團》她男友小23歲 鍾欣凌爆：真的帥
獨／《陽光女子合唱團》陳意涵殺老公要關多久？安心亞下場竟最慘
我是廣告 請繼續往下閱讀
翁倩玉今稍早現身台北大巨蛋秀泰影城，一舉手一投足都是目光焦點，為了答謝《陽光女子合唱團》的影迷，稍晚將與小薰一同進戲院表達感激，會前她被關心道拍攝過程的阻礙？好比體力上需注意什麼？翁倩玉表示，最重要是不要傷風感冒，「在裡面冬天穿長袖，夏天有短袖，但囚服布料都薄薄的，不要病了，怕影響到大家的工作！」
翁倩玉也透露，拍攝片場眾演員及工作人員一直要她留意腳邊，彷彿比自己還在意，笑稱「我又不是看不到！」不過當中一場被踹肚、跌坐倒地的戲碼，真要小心謹慎，林孝謙還原情景，「當時先用奶奶跌倒的替身，後來奶奶說要自己來」，翁倩玉喊道：「還是我自己來比較像！」於是將屁股、肚子及四肢貼滿護具親自上陣，順利拍完。
翁倩玉不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，翁倩玉不幸癌逝，最後一面來不及見到。
🔺資料來源－
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜、國家影視廳中心
🔺看更多－
《陽光女子合唱團》鍾欣凌跟班是她！天后御用老師 超狂背景曝光
魏如萱輸了！《陽光女子合唱團》她男友小23歲 鍾欣凌爆：真的帥
獨／《陽光女子合唱團》陳意涵殺老公要關多久？安心亞下場竟最慘