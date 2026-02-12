我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨長年高舉「非核家園」大旗，如今卻出現政策風向轉動的跡象。總統賴清德上任後，多次對能源議題釋出彈性訊號，行政院長卓榮泰10日更公開表示，政府將在3大原則評估下，全面接觸全球先進的新式核能技術，確保對產業供電穩定的承諾不跳票，立刻在綠營內外掀起議論。對此，百萬網紅Cheap表示，為賴政府設計了一套「抗中保電」的名詞優化工程，被近萬名網友讚爆。Cheap昨（11）日在臉書發文表示，卓榮泰稱政府將全面接受新式核能技術，但核廢料放誰家？「沒關係，我都想好了」，建議卓院長這樣定調：「核電廠」改稱「AI潔淨能源韌性中心」、「新式核能」 改稱 「高效能民主動力技術」、「核廢料」改稱「零碳基載韌性循環物質」、「重啟核能」改稱 「能源時空環境優化工程」。至於「核廢料放誰家？」的問題，Cheap建議用「實踐民主韌性之地方共榮契約」包裝；Cheap狠酸，反對就是中共同路人，「阿共就是看準我們想推非核家園，才故意用各種手段干擾，卓院長現在全面接受新式核能，是為了繞過中共的干擾，這叫『抗中保電』」。貼文一出，網友們紛紛留言表示，「只要能編出預算來，打自己臉都是小事」、「賴品妤至今安靜如長眠」、「嗯，乾淨的煤」、「青鳥：新式核能不產生核廢料」、「新核能不是核能，望周知」、「不對稱韌性能源！」、「搞得我好亂」。