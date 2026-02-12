我是廣告 請繼續往下閱讀

「戲劇男神」王傳一演藝生涯開啟「多重宇宙」，攜手多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新搭檔，推出相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。巡演將於2026年2月28日從台中中山堂起跑，隨後前進台北、新竹、高雄。除了早前曝光的孫翠鳳、李銘順等 13 位藝人組成的豪華應援團，主辦單位今再拋震撼彈，宣布邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬四位重量級嘉賓輪番助陣，夢幻卡司預計將為各地巡演擦出截然不同的火花。主辦單位透露，四位嘉賓將化身「神秘關卡」於不同場次驚喜現身，台中口碑場由劇場鬼才唐從聖打頭陣，他與朱德剛默契深厚，將展現大師級的喜劇節奏；台北場迎來「戲劇女神」賴雅妍，這也是她與王傳一這對經典「螢幕CP」首度在相聲舞台「互懟」；新竹場由「國民姑姑」海裕芬坐鎮，發揮其主持與演技的雙重魅力；高雄壓軸場則由金鐘最佳主持人陳漢典接棒，以其精湛的模仿與即興能力為巡演畫下爆笑句點。王傳一自曝從小聽相聲長大，這次顛覆形象挑戰「壹加一剛好比三小」，並非只是「說說而已」。早前記者會上他與朱德剛的一段「六十六」順口溜影片在網上瘋傳，引發熱議。本作結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，打造出「一剛CP」獨有的幽默風格。隨著四位風格迥異的嘉賓加入，不僅讓演出宛如置入不同維度的「笑點模組」，更讓每一場次都成為不可錯過的限定版。「壹加一剛好比三小」巡演門票現已於OPENTIX兩廳院售票系統熱賣中。首站台中中山堂（2/28），後續場次包含台北南海劇場（3/7-8）、新竹縣演藝廳（3/21）及高雄大東文化藝術中心（4/25），欲購從速。