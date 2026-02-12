我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大提琴家范宗沛與世長辭，享壽65歲。（圖／翻攝自范宗沛臉書粉絲專頁）

台灣樂壇痛失傳奇！享譽兩岸三地的配樂鬼才、三金得主大提琴家范宗沛，今（12）日驚傳辭世，享壽65歲。范宗沛的臉書粉絲專頁稍早有責貼文，是以他一貫幽默豁達的語氣向外界告別：「」與他並肩奮鬥近四十年的風潮音樂，今日也懷著沉痛心情證實，范宗沛近日在家人與音樂的守護下，已於台北榮民總醫院安詳辭世。范宗沛自幼展露驚人音樂天賦，曾擔任國家交響樂團（NSO）大提琴首席長達九年。他不甘於古典的框架，憑藉深厚底蘊跨足影視配樂，是台灣樂壇極少數同時獲得的全才大師。從1995年以《超級大國民》奪下金馬獎最佳電影配樂開始，他便屢獲殊榮，更以《曾經》、《孽子》等經典配樂，用如泣如訴的琴聲定義了台灣文學影視最深刻的聲音；而他將蘇州評彈結合大提琴的《水色》，更展現了令人驚艷的實驗膽識。除了在音樂上的驚世才華，范宗沛也是樂壇知名的美食家，熱愛烹飪的他曾開過義式餐廳。對他而言，音符的編排與食材的調味本質相通，都是對美好的極致追求。風潮音樂創辦人楊錦聰悲痛表示：「宗沛是我這輩子最珍貴、也最懂生活的摯友。他在錄音室裡是對音符極度挑剔的鬼才，但在餐桌旁卻是個溫暖、幽默且熱愛分享的生活家。」視范老師為領航者的音樂總監吳金黛也感性稱他是永遠的師父，感念當年他手把手的教導，成就了現在的自己。范宗沛留下的作品不只是音符，更是時代的記憶。關於後續追思安排，風潮音樂表示將另行公告，目前家屬正平靜處理後事，懇請外界給予私人空間。風潮音樂也建議喜愛范老師的朋友，在此刻播放一首他的樂曲，讓他的琴音再次溫暖大家，這是對他最好的緬懷。