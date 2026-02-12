我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管與丁聖儒在職籃賽場上分屬台啤雲豹與台新戰神兩大陣營，平時互為勁敵，但高錦瑋強調，披上藍白戰袍後就要一起為台灣打出好成績，「既然一起進到中華隊，就一起努力、一起加油。」（圖／TPBL提供）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段開戰在即，中華男籃16人名單日前出爐，除了旅外球星歸國受矚目外，名單中也同時出現高錦瑋與丁聖儒兩位身高約170公分的後衛，引發球迷關注。對此，高錦瑋直言能看到同類型的球員站上國際舞台，是一件令人相當振奮的事。更引用高中教練「過節容易，過日子難」的金句，展現犧牲年假、全力交手韓國與中國的決心。在長人林立的國際賽場，兩名170公分的後衛同時入選相當罕見。高錦瑋表示，這不僅是對個人能力的肯定，更是對所有受身材限制球員的鼓勵，「能看到小個子球員站上中華隊，是一件很開心的事，代表我們也能展現自己的能力。」儘管與丁聖儒在職籃賽場上分屬台啤雲豹與台新戰神兩大陣營，平時互為勁敵，但高錦瑋強調，披上藍白戰袍後就要一起為台灣打出好成績，「既然一起進到中華隊，就一起努力、一起加油。」他希望兩人能形成良性競爭，共同為球隊帶來速度與能量。面對即將於2月26日主場抗韓、3月1日作客挑戰中國隊的兩場硬仗，高錦瑋絲毫不敢大意，直言對手實力「真的很硬」。他指出，韓國隊目前狀態極佳，展現出極強的防守紀律性；而中國隊在主場優勢下，得分爆發力更是不容小覷。高錦瑋表示，接下來將積極與教練團溝通，找出在身高劣勢下突破對方防線的關鍵戰術。為了備戰資格賽，中華男籃預計於大年初二起開始集訓。對於幾乎「零假期」的行程，高錦瑋表現得十分淡定。他笑著引用高中教練的座右銘：「過節容易，過日子難。」他解釋，身為職業球員早已習慣常年征戰與訓練的節奏，比起放假，他更在乎如何在每一天的練習中維持狀態。隨著本週末職籃例行賽結束後，高錦瑋將全心投入國家隊，期盼用實際表現證明，身材從來不是限制發揮價值的藉口。