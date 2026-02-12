我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市8旬老婦人悶死親手，台北地院去年（2025）以，一審法官對於婦人的遭遇頗感不忍，建請總統特赦；總統府在全案判決確定後，於今日正式公布特赦令，台北地檢署已在下午4點將特赦證明書交到婦人手中。北檢表示，本案於2025年5月27日經台北地院判處有期徒刑2年6月，，高等法院審理期間，被告於今年1月16日撤回上訴，全案確定。今年1月26日，北檢收受全卷並於27日分執行案件，尚未發監執行。賴總統頒布特赦令後，法務部在今天下午3點多，派員將送達北檢，隨即由主任檢察官梁光宗於下午4點將特赦證明書送達受赦免人簽收。北檢後續將依據總統特赦令及《赦免法》之規定，