台北市8旬老婦人悶死親手照顧50年的癱瘓兒子，台北地院去年（2025）以家暴殺人罪判刑2年6個月，一審法官對於婦人的遭遇頗感不忍，建請總統特赦；總統府在全案判決確定後，於今日正式公布特赦令，台北地檢署已在下午4點將特赦證明書交到婦人手中。本案婦人為總統賴清德任內首位特赦對象、中華民國建國以來第9例、行憲以來第8例。
北檢表示，本案於2025年5月27日經台北地院判處有期徒刑2年6月，被告提起上訴、檢察官未上訴，高等法院審理期間，被告於今年1月16日撤回上訴，全案確定。
今年1月26日，北檢收受全卷並於27日分執行案件，尚未發監執行。
賴總統頒布特赦令後，法務部在今天下午3點多，派員將特赦證明書送達北檢，隨即由主任檢察官梁光宗於下午4點將特赦證明書送達受赦免人簽收。
北檢後續將依據總統特赦令及《赦免法》之規定，免除受赦免人刑之執行，不予發監執行。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年1月26日，北檢收受全卷並於27日分執行案件，尚未發監執行。
賴總統頒布特赦令後，法務部在今天下午3點多，派員將特赦證明書送達北檢，隨即由主任檢察官梁光宗於下午4點將特赦證明書送達受赦免人簽收。
北檢後續將依據總統特赦令及《赦免法》之規定，免除受赦免人刑之執行，不予發監執行。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。