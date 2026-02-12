我是廣告 請繼續往下閱讀

2026開春最強話題台劇《百萬人推理》於今（12）日正式登陸Netflix！被封為懸疑神作的《百萬人推理》集結「陳浩南」鄭伊健與超強網紅陣容，不僅是鄭伊健睽違多年的台劇力作，更聯手百萬網紅婁峻碩，深入調查詭譎的「巴巴女巫」連環命案。除了燒腦劇情，還有阿翰、千千等大咖 YouTuber 驚喜現身，《NOWNEWS今日新聞》為您整理追劇懶人包，一次看懂所有重點與豪華卡司！老派、不信演算法的暴躁警探陳家任（鄭伊健飾），遇上活在直播間的百萬網紅柚子（婁峻碩飾）。兩人從語言不通、邏輯衝突到並肩追查神祕預言家「巴巴女巫」，碰撞出意想不到的火花。為了還原最真實的網路生態，劇組大手筆請來眾多一線 YouTuber 客串演出，包括阿翰、千千、琳妲、草爺、鐵牛等。他們在劇中扮演自己，討論「巴巴女巫」事件。戲裡甚至大玩「老高加密訊息理論」梗，讓劇迷直呼：這就是我們的日常生活！預告片中鄭伊健咬字標準的中文引發熱議，原來背後有秘密武器！劇組透露，為了完美呈現角色，邀請了金鐘男星邱凱偉（Darren）為鄭伊健全程配音，聲線與鄭伊健的演技完美融合，毫無違和感。當初名單一確認有鄭伊健，王柏傑、李李仁等大咖二話不說立刻接戲，只為了跟偶像同台。李李仁更自爆跟鄭伊健對戲時「緊張到心跳加速」，現場秒變粉絲見面會。上映日期： 2026 年 2 月 12 日（週四）播出平台： Netflix 獨家上線影集集數： 全季共 8 集核心主創： 《華燈初上》團隊製作，蘇文聖（蘇三毛）編導跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。陳家任（鄭伊健飾演）：鋼鐵直男刑警、神射手，正值與叛逆女兒的冰河期。林廷佑／柚子 （婁峻碩飾演）：網紅團體「胃發炎」成員，被捲入命案後決定自清。陳宥潔（陳姸霏飾演）：陳家任的女兒，透過表演抒發孤獨，藏有案件關鍵秘密。李欣屏（李霈瑜飾演）：科技犯罪偵查隊新血，第一位發現「巴巴女巫」異狀的人。何鎮偉（李李仁飾演）：科技偵查隊長，行事穩健，負責平衡衝動的陳家任。58歲鄭伊健是香港極具代表性的歌手與演員，出道至今已超過37年，90年代，鄭伊健憑藉電影《古惑仔》系列中的主角「陳浩南」一角紅遍亞洲，其重情重義的形象深植人心。之後他在改編自漫畫的武俠大片《風雲：雄霸天下》中飾演「聶風」，以及在《中華英雄》飾演「華英雄」，奠定了他在改編作品中的傳奇地位。音樂方面，他曾多次獲得「十大中文金曲」等獎項，經典歌曲如〈友情歲月〉至今仍是歌迷心目中的經典。鄭伊健情史也同樣精彩，他曾與TVB當家花旦邵美琪相戀，並許下「照顧對方一生一世」的諾言，但1999年爆出「雙琪奪面」事件，鄭伊健隨後與梁詠琪發展戀情。這兩段感情皆正好維持了7年，最終都以分手收場。2006 年，鄭伊健因打羽毛球結識蒙嘉慧，兩人興趣相投，熱愛電玩與戶外運動。2013年，兩人在東京低調成婚，至今感情依舊甜蜜，常被拍到在日本街頭或登山健行，低調且自在的相處模式被網友封為「神仙眷侶」。