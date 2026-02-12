我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今年九合一選舉，新北市長熱門人選劉和然11日宣布，不參選新北市長，而新北市長侯友宜也發文呼籲，一起全力支持台北市副市長李四川，反觀國民黨台中市長初選仍卡關，前立委郭正亮呼籲，台中市長盧秀燕應該要主動，「大家都在等她出手。」台北市政府11日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。而劉和然、侯友宜也相繼發文力挺李四川，對此，郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這一局讓他大喜過望，好的程度超出他預期，幾乎要用100分來形容。郭正亮大讚，要肯定侯友宜、劉和然和李四川這三個關鍵人物的政治成熟程度，侯友宜的態度就是先讓劉和然、李四川跑一跑，再看每個月的民調，發現劉和然實在追不上，就成全李四川，而李四川則是人情做足。郭正亮指出，新北的表現一定會連動到台中選戰的僵局，最好的狀況就是台中市長盧秀燕出面代宣布，因為由黨中央出手有點怪，地方協調是最好，「我覺得我們的小燕子真的太客氣了，她有時候要有老大的樣子。我有告訴盧秀芳（盧秀燕的妹妹），盧媽應該要主動，大家都在等她出手」。