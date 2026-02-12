中央氣象署提醒，受到輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，氣象署發布低溫特報。明（13日）晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。且明日風力偏強，12日下午至13日晨彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、南投縣
⚠️強風特報
📍影響時間：12日下午至13日晨
📌黃色燈號：彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣
氣象署預報指出，明（13）日各地早晚仍偏涼，西半部日夜溫差大；臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中南部地區、晚起金門、馬祖及中部以北地區有低雲或局部霧影響能見度，請注意。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
